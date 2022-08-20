QNB Finansbank ihtiyaç için nakit kullanmak istiyorsanız 60.000 TL ödeme haberi geldi...

Qnb Finansbank üzerinden 60.000 TL'ye kadar 24 ay vadede yeni kredi kampanyası ağustos ayı sonuna kadar devam edeceği açıklandı. Qnb Finansbank üzerinden yapılan kampanya duyurusunda başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için acil kredi hizmeti verilmektedir. Bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerde şartlara uygun olan vatandaşlar acil ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa şubelere gitmeden işlemlerini hemen yapabilmektedirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu Kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak 24 ay vadeli 60.000 TL kredi ödemesi yapılmaktadır.

Daha önce çalışmış olduğunuz bankalar üzerinden kredi puanınız 1200 lira üzerinde olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek bu bankalar üzerinden İstediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceksiniz. Qnb Finansbank üzerinden banka kredi puanı uygun olan kişileri ayrıca kredi puanına göre faiz oranlarından yararlanarak da Kredi imkanı sunulmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan bu Kredi hemen aynı gün içinde hesaba yatar yatar.

Bankadan eğer SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız t.c kimlik numaranızı 50-30 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterli olacaktır. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için nakit ihtiyacı olması durumunda işlemlerini hemen yapabilecekler ve kredi onayı alması durumunda da hesaplarına ödemeler yatırabileceklerdir. Bankanın müdürü uygulamasını kullanarak işlem yapmak isteyen vatandaşlar ise bankadan internet şifresi alarak internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi kullanabilmektedir.