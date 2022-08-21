Ziraat Bankası Aylık Ödeme Zorunluluğu Olmayan 50.000 TL Nakit Vereceğini Açıkladı! Bu Kampanyaya İlgi Büyük...

Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni kredi kampanyasında genel müdürlük tarafından yapılan duyuru ile birlikte aylık ödemesi olmayan 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere, tüketici kredisi desteği vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası üzerinden yapılan kredi kampanyasında bireysel müşterilere verilecek olan bu kredilerde şartları uygun olan vatandaşları 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilerek, aynı gün içinde ödemeler yapılmaktadır.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde Ziraat Bankası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabilecek ve kullanmış olduğunuz bu krediler ile birlikte banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceksiniz.

BAŞVURU YAPILMAYA BAŞLANDI!

Nakit ihtiyacı olan kişilerin Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacağını söylemek isteriz. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyada 36 ay vadeye kadar kredi kullanmak isteyen kişilere 90 gün ertelemeli olarak kredi imkanı sağlayacak ve ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yaparak, kredi kullanmanıza imkan sağlayacaktır.

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanmanız durumunda eğer kredileri aylık ödemek istemiyorsanız, 3 ayda bir veya iki ayda bir ödeme tablosu oluşturma imkanı da sizlere sunularak, rahat bir şekilde ödemeniz için kredi imkanı sağlanıyor.

3 AYDA BİR ÖDEME

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapabildikleri gibi internet bankacılığı ve müşteri hizmetleri numaraları üzerinden de 7 24 İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için özellikle internet bankacılığı uygulamasını kullanacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılacağı haberi geldi. Ziraat Bankası, mobil uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir 7 24, buradan kredi kullanabilirsiniz.

EMEKLİYE ÖDEME

Ziraat Bankası üzerinden 50000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaş hesaplarının bu banka üzerinden olması kaydıyla kredi onayı veriliyor. Emekli maaşını başka bir bankadan alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi imkanından faydalanabilmeniz için öncelikli olarak maaş, taşıma işlemlerini bu bankaya yapmanız istenmektedir.