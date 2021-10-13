İş Bankası Duyuru Paylaştı, Genel Müdürlük Onayı İle 100.000 TL Kredi Verilecek

İş Bankası son dakika kampanya duyurdu. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verilecek. 100.000 TL ve üzerinde kredi alacak kişiler bankanın yaptığı bu son kampanyadan hemen onay alabilecek. Banka şubeleri ve internet üzerinden başvuru ekranları açılan bu kampanyaya katılacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar 50.000 TL, 50.000 TL üzerinde ise 24 ay vadeli kredi kullanabilecekler.

İş Bankası aracılığıyla kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredileri için 100.000 TL ve 24 ay vade ile verilecek olan bu kredilere başvurular banka şubeleri ve banka internet bankacılığı üzerinden yapılabilmektedir. İş Bankası müşterisi olan kişilerin internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusunda bulunabilecekleri bu kredilerin yanı sıra banka şubeleri ve SMS yoluyla kredi kampanyasından hızlı bir şekilde yararlanabileceksiniz.

İş Bankası'nın iş mobil uygulamasını kullananlara ücretsiz kredi seçenekleri sunulacak. Kredilerde ilk taksit ödemesinde yaşanan 3 aylık gecikme de kredi alacakları sevindiren haber olarak geçti.

İş Bankası, kredi ihtiyacı olan kişilerin başvurduğu bankaların başında gelmektedir. Banka, ihtiyacınız olan kredileri uygun faiz oranlarıyla sağlar. Kamu destekli bu bankanın son kredi kampanyası da oldukça tercih ediliyor. İş Bankası aracılığı ile alacağınız bu kredi kampanyaları ile size hızlı bir şekilde başvuru yapma imkanı sunulacaktır. Haziran ayında yapılacak başvurularda ise anında 100 bin TL'ye kadar kredi onayı verilecek.

İş Bankası Kredi Başvuru Koşulları Duyurusu Yapıldı

İş Bankası aracılığıyla kredi başvurusunda bulunacak kişiler, belirli koşulların sağlanması durumunda kredi onayı alabileceklerdir. Banka, düşük faiz oranları ile krediye onay verebilmek için kişinin banka kredi politikalarına uymasını isteyecektir. İş Bankası'ndan kredi onayı alabilmeniz için banka kredi notunuzun en az 1300 ve üzeri olması gerekmektedir. Diğer bankalara kredi veya kredi kartı borcunuz varsa bu borç ödemelerinin de güncel olarak ödenmesi gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak kişilerin de sürekli olarak başka bankalara başvurmamış olmaları gerekmektedir.