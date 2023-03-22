Çocuğunuz Varsa Devletten Karşılıksız 4 Bin 853 Lira Alabilirsiniz! Başvurular Bakanlığa Yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülkedeki çeşitli kesimlere destek olmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Son açıklamaya göre, çocuklu ailelere 4 bin 853 liraya varan maddi destek sağlanacak. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) kapsamında, her çocuk için en az 3.644 lira yardım verilecek ve ailelerin çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olunacak.

Okul Destek Projesi çerçevesinde öğrencilerin okul dışı zamanlarında verimli ve kaliteli bir şekilde geçirebilmeleri için oluşturulan programda, SED ödemesi yapılıyor. Bu yardım sayesinde aileler, çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabiliyorlar.

2023 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

Farklı farklı yardımlarla milyonlarca vatandaşa yardım eli uzatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SED yardımı kapsamında çocuk başına yapılan maddi desteğin tutarını ortalama 2.337 liradan 3.038 liraya yükseltti. Bunun yanı sıra çocuk başına koruyucu ailelere ödenen destek miktarı geçen sene aylık 3.644 lira iken 4.853 lira oldu.

2023 yılı için öğrencilere verilecek SED miktarı bakanlık tarafından paylaşıldı. Okul öncesi okuyan çocuklara 2 bin 59 lira, ilköğretimde eğitim gören çocuklara 3 bin 90 lira, ortaöğretimdekilere 3 bin 295 lira, ortaöğretim çağında olmasına rağmen okumayan çocuklara 2 bin 59 lira, yükseköğretimdeki çocuklar için de 3 bin 708 lira verilmesine karar verildi. Kuruluş bakımından ayrılan gençlere de 1.648 lira verileceği açıklandı.

SED ÖDEMESİ NEDİR?

SED, "Sosyal Ekonomik Destek" anlamına gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara geçici veya süreli olarak verilen bir yardım programıdır. SED ödemesi, başvuru yapan kişinin durumuna ve ihtiyacına göre belirlenir ve belirli aralıklarla hesaplarına yatırılır. Temel yaşam ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan ebeveynlerin evlatları, kendi bakımlarını üstlenebilecek yaşa gelene kadar aileleri tarafından bakımları yapılabilsin ve ihtiyaçları karşılanabilsin diye verilir ve milyonlarca aileye can suyu olur.

SED BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SED başvurusu yapmak isteyen kişiler öncelikle en yakın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine bizzat gitmelidirler. Başvurular ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de yapılabilmektedir. Başvurular incelenerek, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kişilere yardım ödemeleri yapılacaktır. Geçici SED ödemesi yılda bir en fazla iki defa yapılmaktadır. Süreli SED ödemeleri ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.

SED BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından SED yardımı talep etmek isteyen vatandaşların kendilerine ait TC kimlik belgeleri ve SED başvuru dilekçesini ilgili kuruma teslim etmesi gerekmektedir. İstenen belgeler arasında bazı durumlarda öğrenci belgesi ve sağlık raporu da olabilmektedir. Bu belgeleri de hazırlamakta fayda vardır. Bunların yanı sıra vatandaşların İŞKUR ve meslek kurslarına başvurduklarına ilişkin belgeyi de başvuru yaparken vermesi gerekmektedir. Tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde teslim eden vatandaşların başvuruları geçerli sayılacaktır.