QNB Finansbank Eylül Ayında 50.000 TL Verecek, Ön Başvuru Başladı

QNB Finansbank Eylül ayında 50.000 TL'ye kadar yeni bir kredi kampanyası yapacağını duyurdu. Bu kredi kampanyasını yapacak olan kişilerin 50.000 TL onay almaları durumunda ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme de yapabilecekleri duyurulmuştur. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler Ayrıca alacakları bu krediler de yeni yılı faiz oranlarından yararlanacak. Ayrıca kredilerde 36 ay vadeye kadar kendi kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanacaklardır. QNB Finansbank 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız başvuru şartlarına uygun olmanız durumunda hemen kredinizi kullanabileceğiniz bir yöntem vardır. Şimdi sizlere ilk olarak kredi başvuru şartları daha sonra da kredi başvurusu nasıl yapılır, bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

QNB Finansbank 50.000 TL yeni yıl kredi kampanyası başvuru şartları nelerdir?

QNB Finansbank üzerinden Eylül ayında verilen 50 bin TL krediye kullanabilmeniz için bazı politikaları uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. Bu kredi başvurusunu yapacak olan kişiler öncelikle kredi notu 1200 ve üzerinde olması şarttır. Kredi notu düşük olan bankalardan İcralık olan kişiler maalesef onay alamamaktadırlar. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi notu ile birlikte ayrıca banka kredi sicili de önemli olacaktır. QNB Finansbank 50.000 TL yeni yıl kredi kampanyası ile birlikte kredilerini kullanan müşteriler hızlı ve anında onay alabilecekleri bu Kredi kampanyasına katılarak. 36 ay vadeli kredilerin kullanabilirler. Bankalardan icralık olduysanız veya avukatlık olduysanız kredi kullanamazsınız.

QNB Finansbank 50.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

QNB Finansbank üzerinden 50.000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler bankadan birden fazla yöntemle kredi başvurularında bulunabilmektedirler. Bu kredi başvurusu yöntemlerinden en çok tercih edilenleri SMS ile kredi başvurusudur. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler TC. kimlik numaralarını 50/30 numarasına mesaj atarak hızlı bir şekilde kredilerinin başvurularını yapabilmektedirler. QNB Finansbank 50.000 TL kredi başvurusu yaptığınız zaman banka size ne kadar onay verileceğini SMS ile söyler SMS ile birlikte alacağınız onayı en yakın banka şubesinden sadece kimliğinizi vererek kullanabileceksiniz. QNB Finansbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar yapılacak bu Kredi başvurusunda sizin bankalarla çalışmanıza göre belirtilen limitleri kullanabileceksiniz. Sadece kimliğinizle beraber gidip QNB Finansbank şubesinden Kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Eylül ayına özel olarak verilen 50.000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka müşterisi olması durumunda internet bankacılığını kullanarak hızlı bir şekilde Finansbank ihtiyaç kredisi alabileceği de söyleyebiliriz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler internet bankacılığı şifresi ile birlikte mobil uygulamaya girerek buradan kredi başvurusunu yaparsa onay almaları durumunda banka şubelerine gitmeden kredilerini kullanabilirler. Üstelik online verilen krediler daha düşük faizlerle ve masrafsız olarak müşterilere sunulmaktadır.