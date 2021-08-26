Başvuru Yapan Herkese Ödenecek, 5000 TL Nakit İmkanı

Son dakika kampanyası olarak yeni bir haber var. 5000 TL'ye kadar acil nakit ihtiyacı olan kişilere bankalar üzerinden nakit imkanı sağlanacak. Uygun faiz oranları ve 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sizlere sunulacak. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, belirli şartlar dahilinde hemen anında onay alabilecekler. Bankaların belirledikleri şartlara ve kredi notuna uygundanız 5000 TL'ye kadar hemen kredi kullanabileceksiniz. Bankalar üzerinden hızlı işlem yapacak olan kişiler, bu kredileri şubelere gitmeden de alabilecek. Dilerseniz şimdi sizlere son dakika kampanya yapan bankaların işlemleri hakkında bilgiler verelim.

Akbank 5000 TL Ödeme Yapacak, Müşterisi Olanlar Hemen alacak

Akbank üzerinden 5000 TL ödeme alabileceksiniz. Akbank Direkt uygulamasını kullanan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredi başvurusunu bankanın mobil uygulamasından hemen hesabına yatıracak. Banka 5000 TL kredi verdiğinde hemen sonuç verecek ve bu sonuca göre kredilerini hemen anında hesabına yatıracak. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, Akbank'ın bu kredileri kredi notuna göre faiz oranlarına göre kullanacaklar. Banka hemen sonuç verebilmesi için en az 1200 ve üzerinde kredi notunuzun olması gerekiyor.

Ziraat Bankası Hesabı Olanlara 5000 TL verecek

Ziraat Bankası üzerinden de 5000 TL ödeme alabileceksiniz. Banka üzerinden yapılan açıklamada, emekli ve sigortalı olarak çalışan kişiler, bu bankada hesabı olması durumunda Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden 5000 TL için başvuru yapabilecekler. Ziraat Bankası 5000 TL ödeme için banka şubelerinden de işlem yapacak. Düşük faiz oranları ile verilecek bu kredilerde, 3 ay erteleme imkanı sunulacak. Dilerseniz kredileri aylık ödemeden 3 ayda bir ödemeleri olarak da alabileceksiniz.

QNB Finansbank SMS ile Onay Verecek

QNB Finansbank son dakika yaptığı ve acil ihtiyacı olan kişilere vereceği 5000 TL kredi için 36 ay vadeye kadar SMS kredi kampanyası başlattı. 5 dakikada sonuç alacağınız SMS kredi kampanyasına katılmak için TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atmanız gerekmektedir. Bu şekilde attığınız mesaj sonrasında banka hemen sonuç verecek ve sonuca göre bankadan kimlikle kredi kullanabileceksiniz.