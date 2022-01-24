Qnb Finansbank Ev Hanımlarına Ödeme Yapacak, 25.000 TL ve Üzerinde Ödeme İçin Başvuru Yapmak Şart

Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar ev hanımı olması durumunda da bu banka üzerinden 25000 TL ve üzerinde kredi kullanabiliyor. Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvuru yapacak olan vatandaşlar qnb Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak düşük faiz oranları ile kredi kullanabilir. Qnb Finansbank ev hanımı olan vatandaşlar için yapmış olduğu Bu kampanyada nakit kullanacak olan kişilerin belirli şartlar dahilinde ev hanımı olsa bile kredi alabileceklerinden bahsetti.

Acil paraya ihtiyacı olan ev hanımları banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda bu banka üzerinden internet bankacılığı aracılığı ile ve SMS atarak başvurularında şubelere gitmeden yapabilecek. Qnb Finansbank tarafından yapılan başvuru 5 dakika içerisinde sonuçlandırılır ve sizlere hemen sonuç gönderilir.

Sms ile başvuru

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar t.c. kimlik numaralarını 5030 numarasını mesaj olarak göndererek ev hanımı olsa bile bu banka üzerinden kredi başvurusu yapmış olacak. Ev hanımı olan ve Finansbank üzerinden Banka hesabı olan vatandaşlar internet bankacılığı üzerinden kredi kullanmak istiyorlarsa şifre oluşturması gerekiyor. Qnb Finansbank internet bankacılığı şifresi ile birlikte sizler de 7gün 24saat qnb mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

SMS ile kredi başvurusu yaparak kredi onayı alan vatandaşlar en yakın banka şubesine kimlikleri ile birlikte giderek gelir belgesiz kredi kullanabilecekleri gibi ayrıca sms ile onay aldıktan sonra banka şubesine gitmeden internet bankacılığını kullanarak da kredi kullanabileceksiniz.

Bankaların güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsunuz resmi internet sitesi üzerinden veya size en yakın banka şubesi üzerinden bu işlemleri kolayca yapabiliyorsunuz.