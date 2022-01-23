QNB Finansbank Ev Hanımı Olan Kişilere 50.000 TL'ye Kadar Ödeme Yaparken, Emekli ve Çalışan 100.000 TL Alacak. QNB Finansbank tarafından ev hanımı olan kişiler, 50000 TL'ye kadar banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak ödeme alabiliyor. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan ev hanımları, banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda banka üzerinden hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada ev hanımları haricinde emekli ve çalışan kişilerde yüksek limitli krediler kullanabiliyor.

Başvuru

QNB Finansbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar TC kimlik numarasını 50 30 numarasına göndererek veya bu bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

Yapılan başvurularda kişilerin TC kimlik numarası üzerinden yapılacak sorgulamalar ile birlikte ne kadar kredi onayı aldıkları ve bu kredileri hangi faiz oranları ile alacakları gösterilecektir. evladıma olan kişiler daha önce bankalardan kredi veya kredi kartı kullanmış olması durumunda ve bu ödemeleri düzenli olarak yapmış olması durumunda kredi kullanabilecek.

QNB Finansbank, internet bankacılığı kredi başvurusu yapacak olan kişiler ise banka hesapları üzerinden alacakları internet şifresiyle birlikte mobil uygulamaya giriş yaparak buradan nakit kredi kullanabilir. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredinizi kullanabilirsiniz.

Ev Hanımı olan kişiler de mobil uygulama üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa banka hesapları üzerinden bir şifre oluşturması gerekiyor. Bu şekilde kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilir, onaylanan kredinizi hiçbir şekilde banka şubelerine gitmeden hesabınıza yatırabilirsiniz.

100.000 TL Kredi İçin

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşı, bu bankada ise 100000 TL'ye kadar düşük faiz oranlarıyla kredi olabiliyor. sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise kredi kullanmak istiyorlarsa, en son işyerinde 3 aydır sigorta primleri yatıyor olması ile birlikte banka kredi notu: 1200 üzerinde olması durumunda Finansbank, ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Acil ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, Finansbank'ın yapmış olduğu bu kampanyalara katılarak yüksek limitli kredi almak için 24 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabiliyor.