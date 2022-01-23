Emekliye 1.500 TL Ödeme Haberi Var! Başvuru Yapan Emekli 1500 TL Ödeme Alıyor

Emekli olan kişilere 1500 TL'ye kadar ödeme haberi geldi. Emekli olan kişiler, 1500 TL'ye kadar ödeme nasıl alır, haberimizde. Emekli olan kişilere 1500 TL'ye kadar ödeme alınabilmesi için bazı şartlar var. Son dakika haberiyle emekli olan vatandaşlar, bankalar üzerinden başvuru yaparak, 1500 TL'ye kadar ödeme alacak. Nakit ihtiyacı olan yemekler için kampanya başlatan, kamu bankaları ve özel bankaları, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan vatandaşlara 1500 TL ye kadar artı para imkanı sunacak.

Ziraat Bankası

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız, Ziraat Bankası, sizlere 1500 TL artı para imkanı sunuyor. Ziraat Bankası, 1500 TL ye kadar artı para imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuru yaparak, hemen bu parayı kendi hesaplarına ödeme olarak kalabiliyor. Ziraat Bankası, emekli maaşı, hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi alabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank

Akbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara Akbank, artı para imkanından faydalanabilir. Banka 1500 TL ile on bin TL arasında kişilere, kredili mevduat hesabı açarak, acil durumlarda kullanabilmeleri için nakit kredi veriyor. Alacağınız bu, 1500 TL limitlerde 12 ay vadeye kadar geri ödemesi olmak kaydıyla sizlere imkan sağlanıyor. Akbank internet sitesinden, Akbank müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve Akbank'ın mobil uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Akbank ayrıca emekli maaşını kendi bankasına taşıyan vatandaşlara 2000 TL ye kadarda artı para imkanı sunuyor.