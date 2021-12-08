Pandemi İçin Destekler Devam Ediyor, 140.000 TL Hemen Hesaba Yatıyor, Meclis Duyurdu

Son Dakika haberi... 140 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler vereceğimiz bankalar üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorlarsa bazı şartlara uygun olmaları durumunda bu kredileri kullanabilirler. 140 bin TL kredi kullanmak istiyorsanız gelir belgenizin olması gerekiyor. Gelir belgesi olmayan kişiler maalesef kredi onayı alamazlar. Gelir belgesi emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını vereceğimiz bankalara taşımaları durumunda kredi kullanabileceklerdir. Alacağınız kredilerde 36 ay vade ve 3 ay erteleme yapılmaktadır.

Garanti Bankası 140.000 TL Pandemiye özel kredi başvurusu

Düşük faiz oranları ile birlikte Garanti Bankası üzerinden 140 bin TL'ye kadar pandemi kredisi kullanabilirsiniz. Pandemi kredisi alacak olan müşteriler 36 ay vadeye kadar bu krediler hızlı bir şekilde kullanılabiliyor. Size en yakın Garanti Bankası şubesine gittiğiniz zaman banka sizlere ne kadar onay verildiğini söyler. Kredi kullanacak olan kişiler kimliklerini banka personeline verdikten sonra kredi değerlendirmesine gireceklerdir. Kredi değerlendirmesine girdikten sonra 3 aylık sigortanızın olması ve kredi notunun 1100 ve üzerinde olması durumunda kredinizi hızlı bir şekilde kullanabileceksiniz.

Şekerbank 140.000 TL pandemiye özel kredi başvurusu

Şekerbank özellikle 100.000 TL üzerinde olan kredileri bankadan emekli maaşı alan müşterilerine vermektedir. Sizlerde eğer bankadan emekli maaşı alıyorsanız Şekerbank üzerinden kredi notunuz düşük olsa bile 140.000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 140 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin çalışıyor olması durumunda en az 6 aylık sigortalarının da yatmış olması gerekiyor. Şekerbank üzerinden alacağınız 140.000 TL özel İhtiyaç kredilerinde diğer banka borçlarını da kapatacaksınuz. Asıl özellikle ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınız varsa Şekerbank üzerinden bu Kredi borçlarınızı kapatabiliyorsunuz. Şekerbank müşterilerine hızlı bir şekilde kredi onayı sunmaktadır. Başvurular sadece banka şubesinden yapılıyor.

Yapı Kredi Bankası 140.000 TL pandemiye özel ihtiyaç kredisi

Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan müşteriler 140 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı alabilmektedir. 140 bin TL'ye kadar alacağınız kredi onaylarında 36 ay vade ve 3 ay erteleme ile de kredi imkanı sağlanmaktadır. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan müşteriler belirli şartları uygun olmaları durumunda bu kredileri ister banka şubesinden isterlerse de internet bankacılığı üzerinden hızlı bir şekilde kullanabiliyor. Özellikle internet bankacılığı kullanan müşterilerin bu kredileri banka şubelerine gitmeden hesaplarına atacağını da söylemek istiyoruz. Kredi başvurusu yapmak için ayrıca SMS dağıtabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bireysel yazın boşluk bırakın TC. kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve ayrık gelirinizi de yazarak bu mesajı 4411 numarasına gönderin.