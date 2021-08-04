QNB Finansbank En Düşük Faiz Oranı İle 77.000 TL Vermeye Devam Ediyor, SMS Göndererek Hemen Onay Alınacak Kampanya

Bankaların yapmış olduğu kredi kampanyalarından birtanesi de QNB Finansbank, düşük faiz oranı ile yapmaya başladı. 77000 TL'ye kadar banka SMS ile kredi başvurusu vereceğini duyurdu. Bireysel kredi ve ticari kredi kullanmak isteyen kişilere SMS atarak bu banka üzerinden kredi kullanabilecekler. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurusu ile birlikte kredi onayı alan kişilere kredi notuna göre de faiz oranı uygulanacak. Bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler, Finansbank üzerinden düşük faiz oranları ile bu kredileri istedikleri zaman kullanabilecekler. 77000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman banka sizlere belirli vade sayısına göre, 3 ayı ertelemeli olarak kredi kullandıracaktır. İhtiyaç kredilerinde 36 ay vadeye kadar ticari kredilerde ise 48 ay vadeye kadar kredi kullanabileceksiniz.

Finansbank 77000 TL'ye kadar hemen onay verecek.

Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka kredi politikalarına uygun olması durumunda SMS atarak hemen kredi onayı ne olabilecekler. QNB Finansbank, özellikle kredi notu 1200 ve üzerinde olan müşterilere bu kredi kampanyalarını yaparak hızlı bir şekilde onay vermeyi hedefliyor. Daha önceki banka çalışmalarınızdan ötürü eğer, herhangibir sıkıntınız yoksa bankanın müşterisi olmanız durumunda sms atmadan dahi internet bankacılığı üzerinden 77000 TL ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kimlik numaranızı yazabilir ve bu mesajı: 50 30 numarasına mesaj ile gönderebilirsiniz, Bu şekilde yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında banka sizlere hızlı birşekilde sonucunu verecek ve onaylanan kredinizin ne kadar olduğunu sizlere, SMS ile bildirecektir.

77000 TL'ye kadar kredi onayı aldığınızda banka sizlere bu krediyi nasıl kullanacağınız hakkında bilgiler vermektedir. Özellikle internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapan müşteriler kredi onayı aldıktan sonra hemen bankanın internet bankacılığı üzerinden şubelere gitmeden 77000 TL 36 ay vadeli kredilerini hesaplarına atabileceklerdir.

Banka Şubelerinden de Onay Verilecek

Kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler banka şubelerine giderek de kredi onayı alabilecekleri en yakın banka şubesine giderek gişe personelinden veya bireyse müşteri temsilcisi üzerinden kimliğinizle başvuru yapabilirsiniz. Banka şubelerinden yapmış olduğunuz başvurusu sonrasında kredi sonucunuz eğer uygun olursa, banka sizlere hemen aynı gün içerisinde kimliğinizle kredinizi kullandıracaktır. Detaylı bilgileri, bankanın resmi internet sitesine girerek öğrenebilir ve güncel faiz oranlarını da yine bu internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.