Denizbank, Yapı Kredi ve Garanti BBVA Anında Kredi İle Belgesiz 30.000 TL Vermeye Başladı, Tek Şart Var!

Ağustos ayı boyunca, acil para ihtiyacınız olduğunda bazı bankaların yaptıkları kredi kampanyalarına göz atabilirsiniz. 3 banka size yeni bir 30.000 TL kredi paketi hazırladı. Denizbank, Yapı Kredi ve Garanti BBVA üzerinden 30.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi alabileceksiniz. Bu kredilerin tek özelliği başvuru yaptıktan sonra 5 dakika içinde sonucu söyleyecek ve kredi kullanmak için banka şubelerine gitmeyeceksiniz. Başvuru yapacak olan kişiler, bu kredileri alabilmeleri için banka kredi politikalarına uygun olması gerekiyor. "Anında kredi" seçenekleriyle bu kredileri hemen alabileceksiniz.

Denizbank Cebimde Kredi ve Online İnternet Kredi Kampanyası

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, başvuru yaptıklarında genellikle kredilerini hemen hesaplarına atabileceklerdir. Bunun için banka mobil uygulaması üzerinden kredi kullanabileceksiniz. Denizbank, Cebimde kredi başvurusu ise bankanın sunmuş olduğu SMS kredi kampanyasıdır. SMS ile kredi kampanyasına başvuru yaparak hemen ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz. 3280 numarasına Kredim yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı da yazarak gönderim yapın. Bu şekilde yapılan kredi başvurusu sonrasında banka sizlere hemen sonuç verecektir. Onaylanan kredi hemen hesaba yatacaktır.

Yapı Kredi Bankası Anında Kredi Kampanyası Başlıyor, SMS atarak onay alın

Yapı Kredi Bankası, SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Bireysel yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve Aylık gelir bilgilerinizi yazarak 4411 numarasına gönderin. Bu şekilde yapmış olduğunuz kredi başvurusunda banka sizlere hemen sonuç verecek ve bu sonuca göre kredi kullanabileceksiniz. Banka 7 gün 24 saat bu kampanyadan işlem yapıyor. Ayrıca bankanın mobil uygulamasını kullanarak kredi kullanabileceksiniz. Mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapacaksanız, başvuru yapan kişinin hesabı olması ve mobil uygulama üzerinden internet şifresi alarak başvurusunu tamamlaması gerekiyor.

Garanti BBVA Mobil Uygulama ile Anında Kredi

Garanti BBVA müşterisi olan kişiler, internet bankacılığı şifresi alarak hemen bu bankadan kredisini online olarak kullanabileceklerdir. Garanti BBVA üzerinden işlem yapacak olan kişiler, kredilerini kullanabilmeleri için banka mobil uygulaması üzerinden şifre ile giriş yaparak, buradan şifre ile devam ettikten sonra krediler menüsü üzerinden başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru yapacak olan kişiler, kredilerini onay alması durumunda, hemen hesaplarına bu kredileri atabileceklerdir. 30.000 TL'ye kadar yapılacak kredi başvurusunda onay alan kişiler, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredilerini kullanabileceklerdir.