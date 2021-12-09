Qnb Finansbank Emekli Olan Kişilere 15.000 TL ile 55 bin TL Arasında Ödeme Yapacağını Duyurdu

Qnb Finansbank emekli olan vatandaşlar için yapmış olduğu yeni Kredi kampanyasında 15.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde acil ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz kredi kampanyası başlattı. Qnb Finansbank tarafından başlatılan bu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine giderek veya bankanın sms kredi servisini kullanarak 55 bin TL'ye kadar nakit onay olabilecek.

Emekli olan kişilerin acil paraya ihtiyaçları olması durumunda yapılacak olan kredi kampanyası ile birlikte emekli maaşınızı Finansbank şubelerine taşırsanız, banka sizlere 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kullandıracak.

Qnb Finansbank üzerinden emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Qnb Finansbank üzerinden yapılacak olan kampanyaya katılmak isteyen kişiler emekli maaşını bu bankaya taşıması durumunda SMS atarak hemen kredi onayı alabiliyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek t.c. kimlik numaranızı yazabilir ve buraya 5030 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. Qnb finansbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılacak olan kişiler 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilir ve ne kadar kredi onayı aldığını görebilir. Qnb Finansbank tarafından yapılan bu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar kredi notu yüksek olması durumunda SMS ile kredi onayı alacak.

Kredi notu düşük olan emekliler emekli maaşını qnb Finansbank şubelerini taşımaları durumunda banka şubelerinden 15.000 TL ile 55 bin TL arasında ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Diğer bankalardan kampanya

İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler emekli olması durumunda qnb Finansbank haricinde diğer özel bankalardan da işlem yaparak kredi kullanabilir. Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız yukarıdaki şartlara uygun olmanız durumunda hemen onay olabilirsiniz. Eğer emekli maaşını başka bir özel bankada İsa kendi emekli maaşı almış olduğunuz banka'dan internet bankacılığı şifresini alarak o bankanın online ihtiyaç kredisi başvurusuna başvuru yaparak işlem yapabilirsiniz.

Denizbank İş Bankası Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası Akbank ve Şekerbank emekli olan vatandaşlara kendi kredi politikalarına uygun olmaları durumunda emekli kredisi olarak 100 bin TL'ye kadar onay vermektedir. Bu bankaların internet sitelerine girerek kredi başvurusu ve detayları hakkında bilgileri öğrenebilirsiniz.