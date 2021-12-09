Kameramanı Öldürüp Cesedi Yakmaya Çalışmıştı! Ailesinden Özür Diledi

Bursa’da meydana gelen dehşet verici olayda dizi kameramanı olan Serkan Topal’ı öldürüp daha sonra cesedi yakmaya çalıştıkları iddiası ile haklarında ömür boyu hapis cezası talebi ile dava açılan 3 sanığın yargılanma sürecine devam edildiği bilgisine ulaşıldı. 2’si tutuklu olan 3 sanıktan Muhammed Derviş, maktul Serkan Topal’ın ailesinden özür diledi ve konu gündemde geniş bir yer kapladı.

Geçen sene Kasım ayında yaşanan korkunç olay Kestel ilçesinde meydana gelmiş ve ülke ayaklanmıştı. Yangın ihbarı üzerinde ormana giden jandarma ekipleri bir ceset ile karşılaşmış ve incelemeler gerçekleşmişti. Yapılan incelemeler sonrasında bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen kişinin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış ve yakılmaya çalışıldığı tespit edilmişti.

Söz konusu cesedin, Hayat Yolunda ve Poyraz Karayel gibi dizilerde kameraman yardımcısı olarak çalışan Serkan Topal’a ait olduğu tespiti gerçekleşmişti. Bunun yanı sıra jandarma ekipleri cesedin bulunduğu bölge üzerinde çeşitli araştırmalar yapmış ve su şişeleri, kazma, kürek bulunmuştu.

Mahallelerden tanık olarak ifadeler alınmış ve olay gecesinde akşam saatlerinde siyah renkli otomobil ile bir kişinin çevrede şüpheli dolaştığı belirlenmişti. Ekipler daha sonra araç üzerine yoğunlaşmış ve Muhammed Derviş, kız arkadaşı Hülya S. ve kuzeni Zeynal Nevruz (18) gözaltına alınmıştı.

Şüpheli şahısların ifadeleri alınmış ve Zeynal Nevruz ile Muhammed Derviş tutuklanmıştı. Diğer taraftan Hülya S.’nin de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

Derviş, ifadesinde arkadaşı Serkan Topal’ın kendisinden 30 bin lira borç aldığını ve ödemediğini anlatmıştı. Olay gecesinde Topal’ın kız meselesi açtığını ve kendisinin de rahatsız olduğunu söylediğini açıklayan Derviş, ardından arkadaşının kendisine saldırdığını anlatmıştı.

Derviş, çok üzgün ve pişman olduğunu belirtmiş ve Serkan Topal’ın kaza ile öldüğünü ifade etmişti.