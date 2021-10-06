QNB Finansbank Emekli Kredisi Kampanyasına Katılmak İsteyenlere 100.000 TL'ye kadar onay verecek. QNB Finansbank üzerinden emekli olan kişilere hemen işlem yapılacak. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden de yapılan bu yayın sonrasında, emekliye özel kredi kampanyalarının başladığı resmen duyuruldu.

Emekli olan kişiler, uygun faizlerle kredi alabilecekleri Finansbank üzerinden ilk kredi taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapabilecekler. 70 yaşına kadar olan emeklilerin kullanabilecekleri bu kredileri, maaş taşıma karşılığında banka verecek. SMS ile de kredi başvurusu yapacak olan emekliler, SMS ile onay alabilmesi için banka kredi notu yüksek olması gerekiyor.

TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj olarak gönderirseniz, kredi başvurusu yapmış olacak ve bu sonuca göre kredinizi de kullanmış olacaksınız.

QNB Finansbank Emekli Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank üzerinden emekli kredisi başvurusu yapacaksanız banka şubelerine gitmeniz gerekmektedir. Ayrıca emekli maaşınızın boşta olması ve bu bankaya taşımanız gerekiyor. 70 yaşına kadar olan emekliler 36 ay vadeye kadar kredi alabilirler.

Başvuru yapan kişilerin banka sicilleri önemlidir. Banka sicili bozuk olan, bankalardan dolayı borçlarını ödeyemeyen icralık olan kişiler maalesef kredi kullanamazlar. Kredi başvurusu yaptığınızda banka bu değerlere bakarak size sonucu verecektir.

QNB Finansbank emekli kredisi alacak olan kişiler ayrıca diğer bankalardaki borçların da kapatılması şartı ile onay alacakladır. 70.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda diğer bankalarda örneğin 20.000 TL borcunuz varsa banka bu borcu kapatıp, size 50.000 TL kredi verecektir. Aldığınız kredilerde de uzun vade yapacağınız için ödeme sıkıntısı yaşayamayacaksınız.