Emekliye TC Kimlik Numarasını Vererek 30.000 TL Nakit Kredi Verecek Banka Açıklandı

Emekliye son dakika 30.000 TL kredi haberi geldi. Banka üzerinden yapılan açıklamada, Akbank müşterisi olan veya Akbank internet bankacılığı kullanan kişilere, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 30.000 TL kredi imkanı sunulacak.

Akbank ve emekli olan kişilerin alacakları bu ihtiyaç kredilerinde, başvuru yapacak olan emekli banka kredi politikalarına uygunsa bu bankadan hemen onaylı 30.000 TL akbank kredisi alabilecek.

Akbank'ın kendi internet sitesi üzerinden yaptığı bu duyuruda, 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredilerde kişiler banka şubelerine gitmeden de 30.000 TL anında hesabına aktarabilecekler. Emekli maaşını alan kişilere özel faiz oranları ve masrafsız olarak verilecek bu kredi şartları açıklandı.

Emekli Maaşı Alan Kişilere, 36 Ay Vadeli, Akbank Kredisi

Emekli olan kişilere, banka hızlı ve anında onay veriyor. Akbank üzerinden kredi almak isteyenlere, SMS ile ve Akbank Direkt üzerinden kredi ile işlem yapılıyor. Akbank’ın yaptığı bu kampanya da düşük faiz oranları ile kredi almak istiyorsanız, kredi için banka şubelerine gitmeden de işlem yapacak ve emekli kredisi kullanacaksınız.

Özellikle emekli maaşı bu bankalardan olan kişiler, emekli kredisi adı altında kredilerini hemen hesaplarına Akbank Direkt uygulamasından yapacaklardır. Akbank Direkt kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredinizi hemen hesaba atabileceksiniz.

SMS ile ne kadar kredi onayı aldığınızı öğrenmek istiyorsanız, SMS kredi başvurusu için Kredi yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı 4425 numarasına gönderin. 44 25 numarasına gönderdiğiniz mesaj sonrasında banka 5 dakika içinde sizlere kredi sonucunu verecektir.

30.000 TL kredi onayı aldığınızda banka size hangi faiz oranı ile işlem yapacağını gösterecektir. Bu faiz oranları ile kredi kullanabilir, dilerseniz yüksek limitli borç kapatma kredisi de alabileceksiniz.