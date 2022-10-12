Emekliye ek ödeme! Emekli maaşını Ziraat Vakıf ve Halkbank'tan alanlara 9800 TL ödeme yapılacak!

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara belirtilen şartlar dahil de kredili mevduat hesabı olarak 9800 TL ödeme yapılacağı açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini ve onaylanan kredileri hesaplarına aynı gün içinde yatıracağını da açıkladı.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapmış olduğu kredi kampanyalarında nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verirken, ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlara aynı gün içinde destek ödemelerinden de faydalandırılacağını duyurdu.

En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi yapabileceğiniz kampanyalarda ayrıca internet bankacılığı uygulamalarını kullanan vatandaşlar da kredili mevduat hesabı olarak 9800 TL, ödemelere artı para olarak kendi emekli maaş hesapları üzerinden alabilmektedir.