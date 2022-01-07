Halkbank ve 2 Bankadan 10.000 TL ATM ve Online Verileceği Duyurusu Yapılan Nakit Kampanyası Büyük İlgi Gördü

Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar 10.000 TL'ye kadar ATM üzerinden veya Banka hesabı varsa internet bankacılığı üzerinden nakit kullanabilecek. Halkbank yapmış oldukları kampanyalar ile birlikte vatandaşların acil ihtiyaçlarını çözerken Ayrıca vatandaşlara hızlı ve anında kredi sonucu vermektedir.

Acil ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan Halkbank müşterisi nakit kredi başvurusu yapmak istiyorsa bankanın mobil uygulamasına Giriş yaparak buradan masrafsız ve gelir belgesiz kredi başvurusu yapabilir. Halkbank'ın başlatmış olduğu bu kampanya sonrasında Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden de 10 bin TL'ye kadar nakit kredi verileceği açıklandı.

Halkbank

Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin bireysel olarak kullanabilecekleri bu kredi kampanyalarında banka müşterisi olmanız durumunda daha düşük faiz oranları ile kredi kullanacağınızı söylemek isteriz. Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar Kredi başvurusunu Eğer banka şubelerinden yapacak ise bankaya giderken kimlik ve gelir belgesi ile birlikte 10.000 TL için başvuruda bulunabilir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası son zamanlarda yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte vatandaşlara hızlı bir şekilde Kredi sonucu veren bankaların başında gelmektedir. Garanti Bankası üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar banka müşterisi olması durumunda Garanti mobil uygulamasını cep telefonlarını indirerek buradan nakit kredi için başvuruda bulunabiliyor. ihtiyaç kredi Vereceğini açıkladı. Garanti Bankası Ayrıca emekli olan vatandaşlar ile birlikte emekli maaşını bu bankadan almayan kişilere de kredi başvurusu yaptırma imkanı sağlamaktadır.

Denizbank

Denizbank son dakika olarak Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşlara hızlı bir şekilde sms ile 10.000 TL kredi onayı vereceğini açıkladı. DenizBank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3280 numarasına gönderin. Göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka değerlendirmeyi Kısa bir süre içerisinde yapacak ve sizlere hemen Kredi sonucunu verecektir.