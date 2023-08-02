QNB Finansbank, ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için başlattığı kampanyada, başvuruları hızlı bir şekilde değerlendirerek kredi imkanı sağlıyor. Kampanya kapsamında yapılan başvurulara, banka kredi puanına bakılarak hemen onay veriliyor. Ağustos ayı sonuna kadar yapılan tüm kredi başvurularında özel kredi faiz oranlarından yararlanma imkanı sunuluyor.

Kampanyaya Bireysel Başvuru İmkanı:

QNB Finansbank'ın acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenlerin, banka kredi puanının yüksek olması ve daha önce kredi veya kredi kartı kullanmış olmaları gerekmektedir. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, en yakın QNB Finansbank şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirebilirler.

SMS ile Başvuru:

SMS ile başvuru yapmak, banka tarafından sunulan en kolay kredi başvuru yöntemlerinden biridir. Cep telefonu üzerinden SMS atarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenlere 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunulmaktadır. Başvuru için TC kimlik numarasını 50-30 numarasına göndermek yeterlidir.

SMS ile başvuru yapan vatandaşlar, kredi onayı aldıktan sonra en yakın QNB Finansbank şubesine giderek kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz olarak onaylanan tutarı hemen hesaplarına yatırabiliyorlar.

Banka Resmi İnternet Sitesi Üzerinden Başvuru:

QNB Finansbank resmi internet sitesi üzerinden de kolayca kredi başvurusu yapmak mümkündür. İnternet sitesine giriş yaptıktan sonra ihtiyaç kredisi başvuru formunu dolduran başvuru sahipleri, cep telefonlarına gelen mesajla ne kadar kredi onayı aldıklarını öğrenebilirler.

Emekli Vatandaşlar İçin Özel Kredi Fırsatı:

Emekli olan vatandaşlar, emekli maaşlarını QNB Finansbank'a taşıyarak daha yüksek limitlerde kredi alabilirler.