QNB Finansbank ATM kartınız üzerinden işlem yapıyor! Başvuru yapan herkes 20 bin TL alıyor...

QNB Finansbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada 20000 TL kadar ödeme alacak olan kişilere müjdeli haber duyuruldu. QNB Finansbank, resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere hesaplarına ve ATM kartlarına hemen ödemeler yapılmaktadır. Daha önce bu banka üzerinden kredi kullanan kişilerin avantajlı olmuş olduğu bu kredi kampanyasında ilk defa başvuru yapacak olan vatandaşlar da SMS atarak işleme girebilecek. Nakit kredi kullanacak olan kişiler, Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilmektedirler.

En yakın banka şubesine giderek de kolay bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyadan yararlanmak istiyorsanız, Finansbank'ın resmi internet sitesine giriş yaparak, kredi başvurusunda, buradan da bulunabilirsiniz. En yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz, kredi puanınızın 1200 ve üzerinde olması isteniyor.

QNB Finansbank Kredi Başvurusu

QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve bu bankadan kredi kampanyasına katılarak, ne kadar onay aldığınız ile birlikte faiz oranlarını da öğrenebilirsiniz. Size özel faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanı yüksek olması isteniyor. 50 30 numarasına SMS ile başvuru yaptıktan sonra kredi onayı alan vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek, bu banka şubeleri üzerinden işlemlerini yapabilmektedir.

Eğer SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istemiyorsanız başvurunuzu bankanın mobil uygulaması üzerinden 7 24 yapabilirsiniz. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda, hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte Finansbank'ın ihtiyaç kredisine mobile uygulama üzerinden yapabilmektedir. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapmanız sizlere imkan sağlamaktadır. Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır.