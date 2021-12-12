QNB Finansbank ATM İle 20.000 TL Nakit Verecek, Son Dakika Açıklama Yapıldı, Bu Hafta İçinde Ödenecek Tutar Belli Oldu

Nakit kampanyalarını yakından takip eden vatandaşların tercihleri arasında ilk sıralarda yerini alan Qnb Finansbank yeni bir kampanya sunmaktadır. Vatandaşlara ATM’leri aracılığıyla 20.000 TL’ye varan nakit hizmeti sunmaktadır. Bu kampanyadan yaralanmak isteyen vatandaşlar Qnb Finansbank sayesinde hem düşük faiz oranı ile kredi kullanmakta olup hem de acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler. Çeşitli başvuru seçeneğine sahip olan bu kredi kampanyasına vatandaşlar TC kimlik numaraları ile başvurabilmektedirler. Başvurudan yararlanacak olan kişilere banka kredi puanlarına orantılı olacak şekilde limit sunmaktadır. 20.000 TL’ye varan bu nakit kredi imkanı kredi notu 1100 ve üzeri olan kişilere sunulmaktadır.

Nakit Kampanyasına SMS ile Nasıl Başvuru Yapılır?

Qnb Finansbank’ın sunmuş olduğu kampanyadan yaralanmak isteyen vatandaşlar için en kolay seçenek SMS ile başvuru seçeneğidir. Başvuruda bulunacak vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına geldikten sonra kendi TC kimlik numaralarını yazarak mesajı 5030’a gönderebilmektedirler. Mesajı 5030’a gönderdikten çok kısa bir süre sonra başvuruda bulunulan kredi sonucu bildirilmektedir. Mesajda onaylanan kredi miktarını kişiler anında banka hesaplarında görüntüleyebilmektedirler. Cep telefonları ile başvuran kişilere daha yüksek ya da daha düşük limitli kredi imkanı da sunulmaktadır. Banka sunmuş olduğu bu kampanyada vatandaşlara sadece kimlik numaraları üzerinden kredi sonuçlarını bildirmektedir.

Bankanın Mobil Uygulaması ile Kredi Fırsatı

Qnb Finansbank tarafından sunulan ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenler SMS seçeneği dışında farklı başvuru seçeneklerine de sahip olmaktadır. Kişiler mobil uygulama ya da internet bankacılığı yöntemleri ile başvuruda bulunacakları kredilerine onay alabilmektedirler. Bu yöntemle başvuruda bulunmak isteyenlerin banka hesaplarının ve internet bankacılığı şifrelerinin bulunması yeterli olmaktadır. Qnb Finansbank’ın mobil uygulaması aracılığıyla kişiler kredi başvurularını yaptıktan kısa bir süre sonra kredi sonuçlarını öğrenebilmektedirler. Mobil uygulama üzerinden kolaylıkla yapılabilen kredi başvurusu için herhangi bir gelir belgesi istenmemekte olup herhangi bir masraf da oluşturmamaktadır. Qnb Finansbank sunmuş olduğu diğer hizmetler sayesinde vatandaşları mutlu etmektedir. Bu kapsamda Qnb Finansbank müşteri hizmetleri çağrı merkezi ve şubeleri tarafından da kişilerin nakit ihtiyaçlarına yönelik olarak kredi onayı vermektedir. Kullanılacak olan kredi tutarlarında kişilerin kredi notlarına paralel olarak faiz uygulanmaktadır.