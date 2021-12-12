EYT'dan Haber Geldi! 40 Yaş Üstü Vatandaşlar için Emeklilik İmkanı mı Doğuyor?

Son dakikada gelen haber ile 40 yaş üstü vatandaşlar sevindi. 40 yaş üstü olan vatandaşlar için emeklilik imkanı mı doğuyor? EYT'dan gelen habere göre 40 yaş üstü vatandaşların beklediği emeklilik fırsatları neler?

Son dakika haberi olan EYT'dan gelen haber ile 40 yaş üstü olan vatandaşlar için emeklilik imkanı başlıklı konu vatandaşları bir hayli sevindirdi. EYT'dan haber bekleyenlere müjde. 40 yaş üstü vatandaşlar için müjdeli haber geldi. EYT bekliyor olan 40 yaş üstü vatandaşlar emeklilik fırsatlarından yararlanabilecekler.

EYT'dan gelen habere göre emeklilik fırsatından faydalanmak için gerekli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Gerekli şartları yerine getiren ve emelli olmak isteyen vatandaşlar başvuru yapma hakkına sahip olacaklar. Kurum tarafından ödenecek maluliyet aylıkları hakkındaki şartlarda belli olmuş durumda. 40 yaşını aşan malullük maaşı olan ve sağlığı çalışma koşullarına uygun olmayan kişiler erken emekli olma hakkına sahip olabilecekler. İşgücünü ve beden sağlığını yitirmiş olan vatandaşlar erken emekli olma hakkına sahip olabilecekler. Ancak yapılması gereken tek şey işgücü kaybının onaylı bir şekilde belge ile kanıtlanması gerekmektedir.

Malulen Emekli Olmak için Gereken Şartlar

40 yaşını tamamlamış olan vatandaşlar emekli olmak istediklerinde başvuru yaparak emekliliğe ayrılabilecekler. Fakat gerekli olan belgelerden olan işgücü kaybını ispatlayan belgenin yani beden sağlığı raporunda %60 oranında bir kayıp olduğunu kanıtlar nitelikte olması gerekmektedir. Emekliliğe ayrılacak kişi ya da işveren tarafından emekliliğe ayrılacak kişi için başvuru yapılması gerekmektedir. Kişiler eğer çalıştıkları süre boyunca meslek hastalıklarına kapıldıysa ya da iş kazası yaşayıp sakatlanma veya uzuv kaybı olduysa bu sebepten dolayı emeklilik için başvuruda bulunabilecekler.

Kişinin iş hayatına devam etmesini olumsuz olarak etkileyecek bir sorun ortaya çıktığında belge sayesinde malulen emekli olma hakkı kazanabilmektedirler. Bunun için de oluşan kaza ya da hastalık durumu sonucunda beden sağlığının %60 lık kısmında kayıp yaşanması gerekmektedir.

Emeklilik için Nasıl Başvuru Yapılır

Kişilerin meslek hastalıkları ya da iş kazası sonucu %60 oranında bir kayıp yaşamış olması gerekmektedir. Böyle bir durumda olanlar kendilerine en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne giderek başvuruda bulunabilirler. Başvuru yapıldıktan sonra kişinin durumu değerlendirilir ve eğer şartları sağlıyorsa erken emeklilik hakkı verilir. Böylece erken emekli olarak emekli maaşı alabilirler.

Bunun yanında erken emeklilik kadınlarda doğum yapan annelerin izin hakkı vardır. Emekli olmak isteyen kadınlar da bu günleri saydırıp erken emekli olma hakkına sahip olabilecek. Doğum yapmayan ancak evlatlık alan anneler de yine bu durumdan yararlanabilecek. Tek şart ödenmeyen prim borçlarının ödenmesidir.