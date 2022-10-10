Emeklinin TC kimlik kartı son hanesi 0-2-4-6-8 olması durumunda 90.000 TL ödeme verileceği açıklandı! Sadece emekli alır

Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde 90000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız aşağıdaki kampanya yapan bankalar üzerinden işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarımıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu kredi ödemelerinde şartları uygun olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapılarak, hesapları da 90000 TL ödeme 24 ay vadeli ödeme tablosu olarak yatırılır.

Başvuru yapmak isteyen emekliler emekli maaş hesabı üzerinden işlem yapacakları için başvuru yapacakları banka şubeleri üzerinden emekli maaşı almaları şarttır. Emekli Kredisi kampanyasına başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onayı, alacağınız hakkında bilgileri de hemen öğrenebilirsiniz.

DENİZBANK EMEKLİ KREDİSİ

Denizbank üzerinden 90000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler, başvurularını banka şubelerinden yapmak istiyorlarsa, emekli maaşını bu bankaya taşıdıktan sonra işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Denizbank üzerinden ayrıca cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda da bulunabiliyorsunuz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini de hemen aynı gün içinde yapabilmektedir. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasını, aralarda boşluk bırakarak bu mesajı yazabilirsiniz. Denizbank üzerinden yapılan kredi başvurusu sonucu olumlu olan kişilere en yakın banka şubesinden kredi kullanabilir.

VAKIFBANK EMEKLİ KREDİSİ

VAKIFBANK üzerinden emekli kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden alacakları bu kredilerde şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz, Vakıfbank, devlet destekli olarak sizlere hızlı bir şekilde kredi işlemleri yaparak en yakın banka şubesine gitmeden de internet üzerinden kredi işlemleri sunmaktadır. Kamu bankası olmasından dolayı düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu banka haricinde diğer kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank üzerinden de kredi kullanmanız mümkün olmaktadır. 90000 TL kredi onayı almanız durumunda 24 ay vadeli 36 ay vadeli kredi seçenekleriyle birlikte sizlerde başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.