Pyongyang, İki Şüpheli Füze İle Saldırı Başlatmaya Devam Ediyor

Güney Kore ve Japonya Perşembe günü yaptığı açıklamada, nükleer silahlı Pyongyang'ın "düşman" olduğunu iddia ettiği ABD'ye karşı kendini savunmak için silah testlerini hızlandırdığı için Kuzey Kore'nin denize iki kısa menzilli balistik füze fırlattığını söyledi.

Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), bu ay altıncısı olan lansmanı gazetecilere gönderilen bir kısa mesajla duyurdu.

Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, Genelkurmay Başkanlığı (JCS), doğu kıyısındaki bir şehir olan Hamhung ve çevresinden sabah saat 8 civarında (23:00 GMT) fırlatma tespit ettiğini söyledi. Füze, yaklaşık 20km (12 mil) yükseklikte yaklaşık 190km (118 mil) uçtu.

JCS, gazetecilere gönderilen bir mesajda, "Ordumuz ilgili Kuzey Kore hareketlerini yakından takip ediyor ve bir hazırlık duruşunu sürdürüyor" dedi.

Reuters haber ajansına göre, Japonya'da Başbakan Fumio Kishida, hükümetin fırlatmalarla ilgili ayrıntıları toplamaya devam ettiğini, ancak herhangi bir balistik füze denemesinin "son derece üzücü" olduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

Pyongyang, bu ay seyir füzeleri, yasaklı balistik füzeler ve "hipsonik" silahlar da dahil olmak üzere benzeri görülmemiş sayıda füze testi gerçekleştirdi. nükleer ve uzun menzilli füzelerin test edilmesine ilişkin moratoryum. Bu tür faaliyetler BM kararları uyarınca yasaklanmıştır.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'yi, Kim Jong Un ile eski ABD Başkanı Donald Trump arasında 2019'da Hanoi'de düzenlenen zirvenin Pyongyang'ın yaptırımların hafifletilmesi talepleri üzerine çökmesinden bu yana durdurulan nükleer silahlardan arındırma müzakerelerine geri dönmeye çağırıyor.

Geçen yıl başkanlığı devralan Joe Biden yönetiminde ABD, Kuzey Kore politikasını yeniden ayarladı ve her yerde ve her zaman görüşmeler yapmaya istekli olduğunu vurguladı.

Pyongyang'ın kışkırtıcı davranışına rağmen, Biden yönetimi, Kuzey Kore'nin son nükleer testini gerçekleştirdiği ve aynı zamanda kıtalararası balistik füze (ICBM) başlattığı 2017'de olduğundan daha ölçülü bir yanıt aldı. O zaman, Trump ve Kim hakaret etti ve Trump “ateş ve öfke” ile karşılık vereceğine söz verdi.

Seul'deki Ewha Womans Üniversitesi'nde uluslararası araştırmalar doçenti Leif-Eric Easley, "İyisiyle kötüsüyle Biden ateş ve öfke göstermiyor" dedi.

Bu ayki lansmanlar, Kuzey'in nükleer programıyla bağlantılı kişilere yönelik bazı yaptırımların yeniden ayarlanmasına yol açtı, ancak BM Güvenlik Konseyi'nin bir toplantısı olmasına rağmen, Rusya ve Çin daha fazla eylem girişimini engelledi.

Easley, "Pyongyang'ın Güvenlik Konseyi'nin oybirliğiyle onayladığı kararları ihlal etmesi sadece bir Amerikan görüşü veya Güney Kore istihbaratı meselesi değil" dedi. “Kuzey Kore devlet medyası defalarca yasadışı füze fırlatmalarının ayrıntılarını ve fotoğraflarını sağladı ve gelecekteki nükleer ve uzun menzilli füze testleri tehdidinde bulundu. Pekin ve Moskova, Pyongyang'ın uluslararası hukuku çiğnemesine izin vererek, esasen daha fazla provokasyonu memnuniyetle karşılıyor.