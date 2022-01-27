Etrafınızdakilerde Olsa Bile Neden COVID-19 Kapmayabilirsiniz?

Birçoğumuz şu senaryoya aşina olacağız: Tanıdığımız birinin COVID-19 testi pozitif çıktı, ancak bu kişiyle yaşamasına rağmen, hane halkının bir veya daha fazla üyesi negatif olmaya devam ediyor. Bu nasıl mümkün olabilir? SARS-CoV-2'nin esas olarak havadaki parçacıklar yoluyla yayıldığını biliyoruz. Ayrıca topluluklar arasında ne kadar hızlı yayılabileceğini de gördük. Peki, o zaman enfekte olanlarla aynı havayı soluyan insanlar nasıl enfekte olmadan kalabilirler?

Yeni bir araştırmaya göre, cevap, geçmişte SARS-Cov-2 koronavirüsüne karşı koruma sağlayan T hücreleri adı verilen bellek bağışıklık hücreleri yapmalarını sağlayan diğer koronavirüslere maruz kalan insanlarda yatıyor olabilir. Koronavirüs terimi, COVID-19'a neden olana ek olarak bir dizi virüsü de kapsayan geniş bir terimdir. Gördüğümüz soğuk algınlığının çoğuna koronavirüs ailesine ait virüsler neden olur. Çalışma, bu virüslere maruz kalmanın yarattığı hafıza T hücrelerinin, bazı kişilerin testi pozitif çıkan biriyle yaşamasına rağmen COVID-19 için negatif test yapmasının nedeni olabileceğini düşündürmektedir. Farklı koronavirüsler farklı hastalıklara neden olmasına ve virüslerin farklı şekillerde davranmasına rağmen, onları aynı ailede gruplandıran bazı ortak özelliklere sahiptirler. Ortak yapısal benzerlikleri, bir tür koronavirüsü tanıyan bağışıklık hücrelerinin başka bir türü tanımasını sağlar.

Çalışma 52 COVID-19 hane temaslısını takip etti. Amacı, bu insanların SARS-Cov-2 virüsüne karşı bir bağışıklık tepkisi geliştirdiği en erken noktayı yakalamaktı. Kan, evdeki temasta bulunan kişilerin COVID-19 için pozitif test ettiği ilk gün ile altıncı gün arasında bağışıklık hücreleri için test edildi. COVID-19 için bir PCR testinde negatif test edenlerin örneklerinde, pozitif test edenlere göre daha yüksek düzeyde bellek T hücreleri buldular.

Yazarlar, bellek T hücrelerinin evdeki COVID-19 temasına maruz kaldıktan sonra aktif hale gelme düzeylerinin ve hızının, bu bağışıklık hücrelerinin mevcut SARS-Cov maruziyetinden değil, önceki koronavirüs enfeksiyonlarından önceden var olduğunu gösterdiğine inanıyorlardı. -2 virüs. Bu nedenle bu grup insan bir PCR testinde pozitif sonuç vermedi. Önceden var olan bu T hücrelerinin, SAR-CoV-2 virüsü bireye bulaşmadan ve pozitif bir PCR testi göstermeden önce hızla onunla ilgilenen bir bağışıklık tepkisini tetiklediğine inanıyorlar. Ayrıca bu T hücrelerini pozitif test eden grupta buldular, ancak seviyeleri o kadar yüksek değildi.

Ölçtükleri T hücreleri, yalnızca virüsün spike protein kısmını değil, aynı zamanda virüsün genetik materyalini depolayan çekirdek kısmı olan nükleokapsidi de hedef aldı. SARS-CoV-2 virüsüne karşı gelecekteki aşıların, virüsün yalnızca sivri uçlu protein kısmına karşı antikorlar oluşturan mevcut aşıların çoğundan daha geniş bir bağışıklık tepkisi oluşturması gerekebileceği sonucuna vardılar. Bu nedenle, yeni mutasyonlarla yeni varyantlar ortaya çıksa bile etkili kalmaları daha olasıdır.

Sonuç olarak, yeni nesil COVID-19 aşıları, çekirdek koronavirüs proteinlerinin yanı sıra dış başak proteinini hedef alabilir.