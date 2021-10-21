Putin'in Cop26'yı Kaçırması, Boris Johnson İçin Bir Küçümsemeden Fazla

Vladimir Putin, Kasım ayında Glasgow'da yapılacak Cop26 iklim zirvesine katılmayacak - bu, kendi kendini beğenmiş Britanya'da, Başbakan Boris Johnson'a karşı büyük bir küçümsemeyi temsil ettiği için kınandı.

Londra ve Moskova yönetimleri arasında kesinlikle çok az sevgi kaybı var, zaten kötü olan ilişkiler sadece daha da kötüleşme olasılığıyla niteleniyor.

Ancak Putin'in yurt dışı gezisini reddetme kararında da olağandışı bir şey yok. Kremlin, seyahati iptal etmek için Covid'i kullanma konusunda oldukça tutarlı. Salgının başlangıcından bu yana, yalnızca bir kez yurt dışına gitti – Temmuz ayında ABD başkanı Joe Biden ile bir başkanlık zirvesi için Cenevre'ye uçtu.

Putin, örneğin Rusya'da 19 Eylül seçimlerinden bir hafta önce Duşanbe'deki Orta Asya güvenlik zirvesinden çekildiği gibi, 30-31 Ekim'de İtalya'daki G20 zirvesine katılmayacağını zaten doğruladı. Ardından, Rus cumhurbaşkanının, maiyetinin isimsiz üyelerinin virüse yakalandığı bildirildikten sonra sözde kalkan oldu.

Her iki durumda da Vladimir Putin, çevrimiçi katılım için yüz yüze görüşmeleri değiştirdi. Gerçekten de, bir sözcü Glasgow iklim zirvesi için bu olasılığı öne sürerek, Çarşamba günü Kremlin'in hala organizatörlerle katılımlarının doğası hakkında müzakerelerde olduğunu öne sürdü.

2020'nin başlarında pandeminin patlak vermesinden bu yana Kremlin, varlık çevresinde en katı biyolojik güvenliği uyguladı ve daha basitçe "telo" veya "beden" olarak bilinen enstitüyü kurdu. Kural olarak, vücutla aynı havayı paylaşmak isteyen herkesin iki haftalık bir otel karantinasına uyması gerekiyordu. Dikkat çekici bir şekilde, cumhurbaşkanı Mart ayında aşı olduğunu geç açıkladığından beri bu durum değişmedi.

Putin ayrıca, Moskova'nın dışındaki Novo-Ogaryovo'daki evinde misafir ağırlamayı tercih ederek, Kremlin'de geçirdiği zamanı da azalttı. Bir yerel yayına göre, pandeminin çoğunu gizlice Soçi'de geçirmiş ve Karadeniz tatil beldesindeki identikit penceresiz bir ofisten başkanlık konuşmalarını kaydederek geçirmiş olabilir. Bu iddialar Kremlin tarafından gülüp geçti. Ancak “bir sığınakta saklanan” bir başkan imajı takıldı kaldı.

Kremlin'in vücudu korumak için aldığı aşırı önlemler, Vladimir Putin'in şu anda kişiselleştirilmiş yönetim sistemine - ve özellikle de en yakın çevresindekilere - verdiği önemin bir yansımasıdır. Ancak 69 yaşındaki ölümsüz değil ve Rusya zaten bir güç geçişinin başlangıcında görünüyor. Bay Putin'in sağlığı hakkında henüz doğrulanmamış birkaç söylenti var. Henüz kabul edilebilir bir ikame görünmüyor – ve bu da önümüzde türbülans olduğu anlamına geliyor.