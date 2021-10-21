Kanada'nın Enflasyon Oranı 18 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Yıllık enflasyon oranı, Ağustos ayındaki %4,1'den Şubat 2003'ten bu yana en yüksek seviyesi olan %4,4'e ulaştı. Ülkenin resmi istatistik ajansı, ulaşım, barınma ve gıda maliyetlerinin hepsinin arttığını söyledi. Faiz oranlarını yükseltmek için önümüzdeki hafta toplanacak olan Kanada merkez bankası trendi izliyor.

Birçok ülke gibi Kanada da koronavirüs karantinalarının ardından ekonomisinin yeniden açılmasından bu yana enflasyonun (tüketici fiyatlarının yükselme hızı) arttığını gördü. Artan tüketici talebi, küresel tedarik zinciri sorunları, ürün kıtlığı ve artan petrol fiyatlarının birleşimi, yaşam maliyetini pandemi döneminin en düşük seviyelerinden yükseltiyor.

İstatistik Kanada'ya göre, benzin fiyatları Eylül 2020'ye kıyasla %32,8 artışla geçen ay en büyük enflasyon sürücüsü oldu. Gıda fiyatları da geçen yıl %3,9, et fiyatları ise %9,5 arttı. Bu arada konut maliyeti %4,8 arttı. Geçen hafta Kanada Merkez Bankası başkanı, tedarik zinciri darboğazlarının enflasyonun düşmesinin önceden beklenenden daha uzun süreceği anlamına geldiğini söyledi.

IMF'nin diğer merkez bankacılarıyla yaptığı toplantıdan sonra konuşan Tiff Macklem şunları söyledi: "Kesinlikle güçlü bir konsensüs vardı, bu konuların devam etmesi gerekiyor ve üzerinde çalışmak biraz zaman alacak. "Bütün ülkelerimizde tüm bunların anlamı, enflasyonun - enflasyon ölçümlerinin - geri gelmesinin muhtemelen biraz daha uzun süreceğidir."

Kanada Merkez Bankası, ekonomiyi desteklemek için geçen yıl ülkenin temel faiz oranını %0.25 oranında düşürerek tüketiciler ve işletmeler için borçlanma maliyetini düşürdü. Faiz oranlarını yükseltmek enflasyonu kontrol etmenin bir yoludur, ancak analistler Kanada'nın henüz bu hamleyi yapmasını beklemiyorlar.

TD Securities'in Kanada baş stratejisti Andrew Kelvin, "Kanada Bankası, mevcut enflasyonist dalgalanmanın geçici olduğunu düşündükleri konusunda oldukça kararlı" dedi. "[Eylül verilerinin] fikrini değiştireceğini sanmıyorum."