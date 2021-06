Pubg New State Ne Zaman Çıkacak?

Bir süredir beklenen Pubg New State için yapılan araştırmalar da son dönemde artış gösterdi. Meraklılarının sabırsızlıkla beklediği Pubg New State’in çıkacağı tarihin ne zaman olduğu ve ne zaman çıkacağı hakkında tartışmalar başladı. İşte Pubg New State’in çıkacağı tarih hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler…

Pubg New State’in zaman çıkacağı ve PC'ye gelip gelmeyeceği gibi sorular online oyun severler tarafından son dönemlerde sorulmaya başladı. Merak konusu olan çıkış tarihi hakkında araştırmalar da hız kazandı ve net bir tarih hakkında açıklama yapılıp yapılmadığı merak edildi. 2051 yılını konu edileceği öğrenilen Pubg New State için ön kayıtların açıldığı bir liste paylaşıldı. 2051’i konu edinecek olan Pubg New State’te 100 yarışmacı birbiri ile karşı karşıya gelecek ve hem çeşitli silahlar hem de taktikler kullanarak yalnızca tek bir oyuncu ya da takım hayatta kalacak.

Pubg New State’in çıkacağı tarih için ise Nisan ayı işaret edildi. Nisan ayı itibarıyla oyunun piyasaya sürülmesinin beklenildiği ifade edildi fakat konu hakkında henüz net bir tarihin verilmediği öğrenildi. Henüz yalnızca Android için açılmış durumda olan Pubg PC’de ise bulunmayacak.

Özellikleri bakımından benzersiz grafikleri ve global illumination teknolojisi ile mobil oyunların standardını aşan Pubg, mobil oyunlara gelmiş en gerçekçi grafikler eşliğinde devasa açık dünyaya atlama fırsatı sunuyor. Eksiksiz battle royale deneyimine de oradan oyuncuları sunan Pubg New State, mobile oyun için optimize edinmiş gerçekçi silah oynayışının keyfini çıkartacak. Oyunseverler farklı silahlarda ustalaşacak ve silah özelleştirmesi ile her birini kişiselleştirebilecek. Bunun yanı sıra savaş yuvarlanması, dronlar ve daha fazlası da dahil olmak üzere çeşitli araç ve özelliklerin keyfi çıkarılabilecek.