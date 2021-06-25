Son Dakika, Emekliye Müjde, Emekliler Bu Haberi Çok Bekliyordu, Artık Yüksek Ücret Ödenecek!

Emekli olan vatandaşların son dakika haberi olarak beklediği müjdeyi bankalar verdi. Bankalardan alınacak olan emekli promosyonlarına zam geldi. Emekli müşteriler bu haber ile banka değişikliği yapabilir ve yüksek emekli promosyonu alabilirler.

Emekli olan kişilerin emekli promosyonlar ile ilgili beklediği haber, son dakika olarak bazı bankaların internet sitelerinde duyuru yapıldı. Kamu bankaları ve özel bankaları üzerinden emekli maaşı alan kişiler, emekli maaşlarını bu bankalardan alması durumunda, emekli maaşı üzerinden promosyon parası alabilecekler. Emekli olan kişiler, krediler gibi emekli promosyon kampanyalarını da sürekli olarak takip ediyorlar. Takip eden kişiler, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini de merak ediyor. 2.500 TL'ye kadar verilen emekli promosyonlarında, promosyon ödemelerini alan kişiler, 3 yıl o bankadan maaş alması gerekiyor.

TEB Bankası Duyurdu

Emeklilerin son zamanlarda tercih ettiği bankalardan birisi olan TEB bankası, 1.600 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Banka ayrıca emekli olan kişilere emekli maaşlarını taşımaları durumunda da krediler verecek. 100 bin TL kredi, ayrıca emekli promosyon ödemelerini TEB bankasından emekli maaşı almanız durumunda yapabilirsiniz.

Emekli maaşı 1.500 TL'ye kadar olan kişilere 1.000 TL, 1.500 TL ve 2.500 TL arasında olan kişilere 1.300 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı olan kişilere ise, 1.600 TL emekli promosyonu verilmektedir.

TEB ek promosyonlar olarak toplamda bu miktarları veriyor. SGK üzerinden verilen 500 TL, 625 TL ve 750 TL bu limitler üzerine eklenerek verilmektedir.

Şekerbank'ta Kampanya Yaptı

TEB Bankası sonrasında bir diğer müjde Şekerbank'tan geldi. Şekerbank 1.700 TL'ye kadar emekli promosyonu vereceğini duyurdu. TEB bankasında olduğu gibi Şekerbank üzerinden emekli maaşı alan kişilerde kredi kullanabilecekler. Şekerbank ihtiyaç kredisi olarak verilecek ve diğer tüm borçlar için kapatılacak olan bu kredilerde 3 ay erteleme ve 36 ay vadeli krediler verilmektedir. Emekli maaşınızı Şekerbank'a taşıyarak hemen kredi başvurusu yapabilir ve emekli promosyonlarını alabilirsiniz.

Denizbank Emekliye Özel Kampanya

Denizbank üzerinden emekli olan kişilerde, Denizbank üzerinden 1.500 TL'ye kadar emekli promosyonu alabilecekler. Denizbank şubelerine giderek buradan da başvuru yapacağınız emekli promosyonları maaş taşıması yaptıktan sonraki ay hesabınıza geçecektir. Emekli promosyonları aldığınızda 3 yıl bankada hesabınızı kapatmazsanız bu parayı geri ödemezsiniz. 3 yıl sonunda yeni kampanyalara katılabilirsiniz.

Ziraat Bankası Kampanya Yapıyor mu?

Emekli olan kişilerin merak ettiği bir diğer konu Ziraat Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor olmaktadır. Emekli olan kişilere, emekli promosyonları verilecek ve bu promosyonları en fazla 750 TL'ye kadar alabileceksiniz.

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden emekli olan kişiler, kredi kampanyalarına katılarak işlem yapabileceklerdir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı almayanlar maaş taşıma işlemleri sonrasında istedikleri limitlerde para alabileceklerdir. Ziraat Bankası gibi Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de aynı kampanya ile emekli promosyonu alabilirsiniz.