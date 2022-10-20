PTT'ye giderek sizlerde 40.000 TL alabilirsiniz! Bu ay sonuna kadar geçerli, TC kimlik numaramızı vermeniz yeter

Ptt üzerinden başvurularını gerçekleştirdiği 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredinizi istediğiniz zaman hesaplarınızı yatarak kullanabileceksiniz. 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacınızın olması durumunda 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilecek ve onay alan kredilere hesaplarımıza yatırarak hemen öğrenebileceksiniz.

Ptt ile birlikte Aktif Bank arasında ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan vatandaşlar için verilecek olan, nakit kampanyalarında, kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda 36 ay vadeli tüketici kredisi kredi notu düşük olsa bile ödenmektedir. Banka kredi puanı uygun olan tüm vatandaşlar için yapılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan kişiler, PTT şubelerine gitmeden cep telefonları üzerinden SMS atarak da istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 20 yaşından büyük olması ve daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olması ve düzenli ödemiş olması istenmektedir. Ptt üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin özellikle kredi notu düşük olması durumunda banka kredi sicili temiz olması ile birlikte istedikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve hemen 40000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabileceklerdir.

Ptt üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, en yakın PTT şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilecekleri gibi, ayrıca nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu istediğiniz zaman PTT'nin SMS Kredi servisiyle birlikte de kolay birşekilde yapabilirsiniz. Ptt, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndererek, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. 30 50 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında onay alırsanız, isterseniz ev adresinizde isterseniz de banka şubelerine giderek kredinizi kimlikle kullanabilirsiniz.