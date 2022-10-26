PTT'den SSK Bağkur ve Memur Emeklilerine 50 Bin TL Ödeme Müjdesi! Başvurular Bugün Başlıyor

PTT ve Aktif Bank işbirliğinde SSK, Bağkur ve Memur emeklilerine yeni müjde geldi! Tam 50.000 TL nakit ödeme yapılacak. Başvurular 26 Ekim itibariyle başladı. Kampanyanın detayları da netlik kazandı.

SSK, Bağkur ve Memur emeklileri son dönemde artan enflasyon nedeniyle ekonomik sıkıntılar çekiyor. Müjde ise PTT'den geldi! PTT, Aktif Bank ile yaptığı işbirliği çerçevesinde acil nakit ihtiyacı bulunan emeklilere yönelik yeni kampanyasını duyurdu. Son dönemde peş peşe gelen zamlar nedeniyle faturalarını dahi ödemekte güçlük çeken ve temel ihtiyaçlarını giderme noktasında acil nakit ihtiyacı yaşayan emeklilere can suyu olacak kredi kampanyasının detayları resmen açıklandı.

Son dönemde pandemi, savaş ve gerek küresel gerek yerel ekonomik sebeplerden dolayı zor günler geçiren emeklilere PTT'den 50 bin TL üst limitli yeni kredi müjdesi duyuruldu. Söz konusu kredi kampanyasında düşük faiz ve uygun vade seçenekleri emeklileri adeta cezbediyor.

PTT'DEN EMEKLİYE 50 BİN TL'YE KADAR DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

PTT tarafından milyonlarca SSK, Bağkur ve Memur emeklisine 50 bin TL'ye kadar çok çok düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı sunulacak. PTT tarafından duyurulan bu kampanyada en önemli özellik ise kredi başvurusu yapan emeklilerden başvuru esnasında bir kefil aranmaması olacak. Kefilsiz - şartsız kredi fırsatı PTT ile Aktif Bank ortaklığında sunulacak.

PTT üzerinden Aktif Bank aracılığıyla 50 bin TL'Ye kadar kredi kullanmak için tek şart ise emekli vatandaşın emekli aylığını PTT'den alıyor olmasıdır. Emekli aylığınızı PTT'den almıyorsanız da gerek e-Devlet üzerinden gerekse şuan emekli aylığını aldığınız bankaya müracaat ederek maaş taşıma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Emekli maaşını PTT'den alan veya maaşını PTT'ye taşıyan tüm emekliler bu kredi kampanyasından yararlanabilecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

PTT - Aktif Bank ortaklığında tüm emekliler için sunulan 50.000 TL'ye kadar kredi başvuruları bugün itibariyle başladı. Başvuru yapmak isteyen emekli vatandaşlar işlemlerini gerek PTT müşteri hizmetleri üzerinden gerekse "PTT" yazıp boşluk bırakarak "T.C Kimlik no" yazıp 3050'ye SMS göndererek gerçekleştirebilirler. Ayrıca PTT şubelerine müracaat ederek de 50.000 TL'Ye kadar kredi başvurusunu bizzat gerçekleştirebilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞINDAN KESİNTİ İLE GERİ ÖDEME

PTT'den 50 bin TL'ye kadar kredi kullanan emekliler, bu kredilerin geri ödemelerini de emekli aylıklarından yapılacak kesinti ile yapabilecekler.