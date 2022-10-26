Kimlik Numaranızı Mesaj Atarak Kredi Onayı Alabilirsiniz… Bu Bankalar Bugün Yeni Kampanya Başlattı!

Her iki banka üzerinden başlatılan kampanyaya katılım sağlamak için banka kerdi notunun uygun olması gerekir. Kredi notunun uygun olması durumunda hemen kredi onayı alınabilecek. TEB ve Denizbank üzerinden verilecek olan krediye kimlik numaranızı atarak hak kazanabilirsiniz.

Kimlik numarası mesaj olarak atılarak 70 bin lira kredi onayı alınabilir. İhtiyaç kredisine başvuruda bulunmak isteyen kişiler kimlik numaralarını mesaj olarak atarak hemen kredi onayı alınabilir.

TEB Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan kredi kampanyasına katılmak için banka kredi notunun uygun olması durumunda kredi onayı alabilecek. Her iki banka üzerinden SMS atılarak kredi başvuru yapmak isteyen müşteriler cep telefonları üzerinden mesaj atarak kredi sonucuna göre işlem yaparak kredi kullanabilecek. Olumlu sonuç çıkması durumunda banka şubelerinden ya da mobil uygulama üzerinden kredi kullanabilir.

TEB Bankası’ndan Onay Nasıl Alınır?

İhtiyaç kredisi kullanmak için TEB bankası üzerinden mesaj atılarak kredi onayı alınabilir. Onay almak için TC kimlik numarası 4466 nolu numaraya gönderilir. Gönderilen mesaj sonrası geri dönüş yapılarak kredi sonucu bildirilir.

TEB Bankası’na gönderilen mesaj ile 70 bin liralık kredi onayı alınarak kullanılması durumunda 36 ay vade geçerli olacak. 50 bin liralık kredi kullanılması halinde ise 24 ay vade geçerli olacak. Sigortalı olarak her hangi bir yerde çalışan kişiler en az 3 aylık sigortalı olmaları halinde, emekli olan kişilerin ise SMS atarak onay almaları durumunda emekli maaşlarını banka üzerine taşımları gerekir.

Esnaf ve çiftçi olan vatandaşlar ise banka şubelerine uğrayarak gelir belgeleri ve kimlik belgelerini müşteri temsilcilerine sunarak başvuru yapabilir.

Denizbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Denizbank tarafından verilecek olan ihtiyaç kredisine başvuru yapabilmek için belirtilen şartların sağlanması durumunda 36 ay vadeli kredi onayı alınabilir. Cep telefonundan mesaj bölümüne girilerek Kredim yazıp boşluk bırakılarak kendi TC kimlik numarası yazıldıktan sonra mesaj 3280 nolu numaraya gönderilir. Mesaj atılarak bankanın ihtiyaç kredisine başvuru yapılmış olur. Olumlu sonuç çıkması durumunda kredi her türlü ihtiyaç kredisi olarak kullanılabilir.