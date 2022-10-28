PTT'den Emekli Vatandaşlara Müjdeli Haber! Emekli Maaşını Getirenler Daha Önce Almadıkları Nakit Ödemesi Alacak

Geçim şartları her geçen gün daha da zorlaşmaya devam ediyor. Nakit ihtiyacı doğan emekli vatandaşlara ise PTT'den sevindirici haber geldi. 2022 yılına başlanılan ilk günden beri artan fiyatlar emeklilerin geçim şartlarını zorlaştırmaya devam ederken PTT üzerinden emekli aylığı alan vatandaşlara 40 bin TL kredi imkânı sunulduğu haberi geldi.

Düşük Faiz Oranları

Aktif Bank'ın vasıtasıyla PTT üzerinden emekli aylığı alan vatandaşlara çok düşük faiz oranlarında kredi imkânı sunulacağı duyuruldu. Geçinmekte zorlanan ve emekli aylığı yetmeyen emekliler ihtiyaçları için düşük faizli kredi arayışlarında bulunuyordu. PTT ve Akif Bank işbirliği sayesinde PTT üzerinden emekli aylığı alan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri 40 bin TL tutarında kredi çekme imkânına sahip olacaktır. Bu sayede yüksek kredi faizlerinden dolayı kredi çekme imkanı bulamayan emekliler için çok büyük avantaj sunulduğu ifade edildi.

Başvuru şartlarının ise oldukça kolay olduğu kredi için emeklilerin PTT üzerinden maaşlarını alması şartı olduğu belirtildi. Müşteri hizmetleri ya da telefon numarası üzerinden kısa mesajla başvuru yapılabileceği de eklendi. 3050 no'lu numaraya PTT yazıp ardından boşluk bırakarak TC kimlik numarasının yazılmasının yeterli olduğu açıklandı. 40 bin TL kredi çekme imkânı sunan PTT ve Aktif Bank böylece milyonlarca emekliyi sevindirdi.

Maaş Üzerinden Ödeme İmkânı Sunuldu

Artan enflasyonun en çok etkilediği kesimlerin başında emekliler ve asgari ücretle çalışanlar geliyor. Emekli aylığının yetmediği şu günlerde PTT ve Aktif Bank'ın sunduğu kredi imkanı ise milyonlarca emeklinin adeta yüzünü güldürdü. 40 bin TL olarak sunulan düşük faiz oranında kredinin ödeme koşularıyla ilgili de açıklama yapıldı. Emekli aylığından kesinti şeklinde ödenecek kredinin böylece emekli vatandaşlara fazla yük olmaması planlanıyor.

PTT üzerinden emekli aylığı alan vatandaşların ihtiyaç anında çekebileceği kredi miktarı şu günlerde milyonlarca emekliyi yakından ilgilendirir hale geldi. Aktif Bank vasıtasıyla sunulan kredi imkânında 40 bin TL'nin faiz oranının ise oldukça düşük olduğu açıklandı. Müşteri hizmetleri ya da 3050 no'lu numara hattına kısa mesaj atılarak başvuru yapılabilen düşük faizli kredi imkânı için emeklilerin ilgisi devam ediyor.