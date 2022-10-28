Emekliler bugün duyuru var! Emekli için Cumhurbaşkanı Açıklama yapacak ve ek ödeme onaylanacak

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılacak olan duyuruda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankaları üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar için nakit ihtiyacı olmaları durumunda 50000 TL'ye kadar ek ödeme alabileceği haberini verecek. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sadece kamu bankaları üzerinden alabileceğiniz 36 ay vadeli kredilerde şartları uygun olan tüm vatandaşları belirli kredi politikalarına uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor.

Başvurular Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden olacak!!!

Nakit ihtiyacı olan tüm emekleri için yapılacak olan kampanyalarda, başvuru yapacak olan kişilerin kamu bankaları üzerinden destek kredileri alabileceğini söylemek isteriz. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli, emekli, ihtiyaç kredisi başvurusu hemen ödenmektedir. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, kredi kullanabilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarımıza yatırarak hemen aynı gün içinde olabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlara, başvurularını internet üzerinden de yapmalarına olanak sağlayacaktır. Banka hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurunuzu banka şubelerine gitmeden internet üzerinden de 7 24 yapabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesine girerek güncel kredi faiz oranları hakkında bilgiler alabilir ve başvurularınızı yine internet üzerinden kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapılan kampanyada özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların belirli şartlara uygun olarak ihtiyaç kredilerini hesaplarına yatırarak kullanabileceğini de söylemek isteriz.