PTT'den Banka Borçlarını Kapatacak Hamle Geldi!: PTT'nin son dakika haberlerini alanlar büyük bir sevinçle karşılaştı. Banka borçları olanları ilgilendiren bu müjdeli haber sayesinde artık tüm borçlarından kurtulabilecek olan vatandaşlar detayları hemen incelemeye başladı. Sizler de bankaya olan borçlarınızı kapatmanızı sağlayacak teklifi duyabilmek için PTT'nin duyurduğu bu haberi dikkatle inceleyebilirsiniz.

Emekli maaşını PTT üzerinden almak isteyen vatandaşları ilgilendiren bu haber, banka borçları nedeniyle sıkıntı yaşayanları oldukça rahatlatacak. Tüm banka borçlarından kurtulmak isteyen emekliler için gelen son dakika haberleri ile birlikte aktif bank ihtiyaç kredisinin detayları şekillenmektedir.

Aktif bank ile PTT arasında gerçekleştirilen anlaşma neticesinde emekli olan kişilerin maaşlarını PTT üzerinden almaları mümkün hale gelecektir. Bu anlaşma neticesinde emekli maaşını taşıyan kişilere 80 bin TL'ye kadar kredi şansı sunulmaktadır. Buna göre PTT şubeleri ile iletişime geçerek başvurularınızı hızla tamamlamanıza olanak verilecektir.

Yapacağınız başvurular aynı gün içerisinde değerlendirilerek, olumlu veya olumsuz yanıtlar verilecektir. Buna göre borçlarınıza uygun olacak biçimde kapatmalı kredi kullanmanız mümkün hale gelecektir.

Emekliler İçin PTT'den Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emeklilerin kolaylıkla kredi almalarını sağlayan kurumlardan birisi de PTT olarak karşınıza çıkacaktır. Yüksek limitlerle ve düşük faiz oranlarıyla kredi kullanmanın ayrıcalıklarını yaşamak için emekli maaşlarınızı PTT'ye taşıyabilirsiniz. Diğer bankalara olan borçlarınızı kapatabilmek için kredi kullanmak istediğinizde 80 bin TL'ye kadar başvuru yapma hakkınız olacaktır. PTT şubelerine giderek veya SMS ile başvuru yaparak taleplerinizin alınmasını sağlayabilirsiniz.

PTT üzerinden emekli maaşını alan ve SMS ile başvuru yapmak isteyen kişilerin telefon aracılığıyla taleplerini iletmeleri mümkün olacaktır. Buna göre PTT yazdıktan sonra kimlik numaranızı yazabilir ve bir boşluk bırakarak 3050'ye gönderebilirsiniz. Bu sayede kredi değerlendirmesi yapılacak olup, şartlarınızın uygun olup olmadığına dair bir SMS gelecektir. Başvurularınızın onaylanması halinde hesaplarınıza hemen geçecek olan kredileriniz ile borçlarınızı kapatabileceksiniz.

Tüm detayları alabilmek ve hangi bankalar üzerinden bu krediyi kullanacağınızı öğrenmek için PTT şubelerine başvurabilirsiniz. Tüm borçlarınızı kapatmanızı sağlayacak miktarlarda olan 80 bin TL'ye kadar kredilerinizi 36 ay vadeli olarak alabilir ve ödemeleri yapmadan 3 ay erteleme isteyebilirsiniz.