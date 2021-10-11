Garanti Bankası Tarafından 20.000 TL Tutarı Üzerinden Hoşgeldin Kredisi Desteği Başlıyor: Garanti Bankası'nın yeni düzenlemiş olduğu kampanya ile birlikte 20.000 TL'ye kadar Hoşgeldin kredisi adı altında bir kampanya başlatılıyor. İlk kez Kredi kullanacaklar için yeni bir kredi kampanyası başlatıldı. 36 ay vade üzerinden ödenecek Kredi hakkındaki şartlar belirlendi.

Gün geçtikçe bankalar tarafından müşterilerin tekrar nakit ihtiyaçlarını gidererek müşterilerini güldürmek için kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Garanti Bankası tarafından son dönemlerin en bomba kampanyasının duyurusunu yaptı.

Garanti Bankası'nın gerçekleştirmiş olduğu kampanya ile birlikte müşterilerine 36 ay vade ile ödeme imkanı ile 20.000 TL Hoşgeldin kredisi alma imkanı tanıyor. Sizlerde bu kampanyadan yararlanmak için anında onay alabilirsiniz.

Genel olarak bakıldığı zaman bankaların tamamını Hoşgeldin faizi bulunmaktadır. Garanti Bankası ise bu kampanyanın farklı bir özellik kazandırarak yeni kullanıcılarına özel Hoşgeldin kredisi veriyor. 20.000 TL tutarındaki Hoş geldin kampanyasına başvurarak sizlerde anında onayınızı almanız mümkündür. Kredi ödemesini ise 36 şeklinde taksitlendirme imkânına da sahipsiniz. Müşterilerin isteğine bağlı kalacak şekilde 3 ay ertelemeli şekilde ödemelerde yapılabilmektedir. Daha öncesinde banka üzerinden kredi kullananlar ise bu kampanyadan faydalanması mümkün değildir. Garanti Bankası'ndan İlk defa kredi başvurusu gerçekleştireceksiniz kampanyadan yararlanabilmeniz mümkündür. Anında olayı alan krediler hesaba 36 ay taksitlendirme ile 1.86 faiz oranı ile yansıtılmaktadır.

Garanti Bankası Hoşgeldin Kampanyası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Düzenlenen Kredi kampanyasından fayda sağlamak isteyenler için kefil tapu gibi farklı şartlar öne sürülmemektedir. Sadece T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik belgesi ile Garanti şubesine giderek başvurmanız yeterli sayılacaktır. Banka şubesi tarafından adınıza vadesiz hesap açılarak Hoşgeldin kredisi başvurusu gerçekleştirilir. Saniyeler içerisinde başvurusu kredinizin değerlendirilmektedir. Kredi onay alması durumunda ise tüm belgeler hazırlanarak sizler tarafından imza altına alınması istenir. Sonrasında hesabınıza yansıtılacak olan 20.000 TL tutarındaki krediyi kullanmaya başlayabilirsiniz.

İhtiyaç kredisi başvurusu şartları diğer bankalarda olduğu gibi Garanti Bankası tarafından da Kredi sunulurken müşterilerden bazı şartlar yerine getirilmesi istenmektedir. Sigortalı bir şekilde çalışılan iş yerinde 90 günden fazla prim gününün bulunması ihtiyaç kredisi almanıza kolaylık sağlayacaktır. Kredi notu düşük olması halinde ise Kredi onayının yapılabilmesi biraz zorluk yaşatabilir. Kredi notunuzun oldukça düşük olması durumunda ise sizlerde düşük kredi limitleri üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz.