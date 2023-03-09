PTT'den 15 bin, 20 bin TL, 30 bin TL ödeme haberi! Emekliler ve çalışan herkesin yararlanacağı açıklandı!

Emekliler ve çalışan herkesin yararlanacağı açıklandı! PTT'den 15 bin, 20 bin TL, 30 bin TL ödeme haberi! Kampanyayı öğrenen PTT şubelerine koşuyor! PTT’den müjde. Nakit para ihtiyacı olan kişiler için PTT’den sevindirecek haber geldi. PTT Aktif Bank üzerinden kampanyasıyla 15 bin, 20bin TL, 30bin TL’ye kadar kredi imkânı sunacağını açıkladı. Peki, bu krediye kimler başvurabilir? Hangi şartlar altında kredi imkânı sunuluyor? Başvuru yapmak için gerekenler neler? Merak edilen o soruların cevapları…

Kredi Ödeme Planı Nasıl?

İhtiyaç kredisi ödeme planını şu şekilde olacak:

- 15 bin TL ihtiyaç kredisi alanlar ayda 919 TL taksit 36 ay vadeli ödeme

- 20 bin TL ihtiyaç kredisi alanlar ayda 1,226 TL taksit 36 ay vadeli ödeme

- 30 bin TL ihtiyaç kredisi alanlar ayda 1,839 TL taksit 36 ay vadeli ödeme

Krediye Kimler Başvuru Yapabilir?

- Emekli vatandaşlar başvurabilmektedir. (Kişi maaşını PTT’den alması gerekmekte.)

- PTT personelleri başvurabilmektedir.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

- Vatandaşın 18 yaşını doldurmuş ve 80 yaşın altında olması gerekmektedir.

PTT 15 bin TL kredi almak isteyenler için sunulan şartları sağlamak bu kredinin alınması için uygun olmaktadır.

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