PTT'de Kuyruk Oluştu, 0.44 Faiz Oranları ile 15000 TL Kredi Herkese Veriliyor. PTT üzerinden son dakika kredi haberi umut oldu. Başvuru yapmak isteyenler oturdukları yerden ne kadar onay aldığını görecek. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler son dakika PTT kredisi ile umut dolu kampanyayı merak ediyor. İhtiyaç kredisi alacak kişilere, özel müşteri olması durumunda banka 0.44 faizli kredi vereceğini açıkladı. PTT üzerinden yapılan açıklamada, bu krediler sadece PTT üzerinden maaş alan emeklilere verilecek.

Emekli olan kişiler, daha önce PTT aktifbank kredisi kullandıysa, tekrar başvuru yaparak 0.44 faizlerle kredi kullanabilecekler. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, uygun faizlerle bu kredileri hemen hesaplarına aktaracaklar. Emekli maaşınıza göre ödenecek olan 0.44 faizli kredi en yüksek limit 15000 TL. 12 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredi, kredi notu yüksek olanlara verilecek. Kredi notu düşük olan emekliler ise 80.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi alabilecekler.

Emekliye PTT'den Düşük Faizli Kredi

Emekli olan kişiler, emekli maaşlarını PTT üzerinden alıyorsa, kredi kullanmak isteyenler PTT gişelerine giderek hemen 80.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilirler. Özel faiz oranları ile kredi kullanmak isteyenler, bankada borcu olmaması ve kredi notu yüksek olması gerekiyor. Kredi notu yüksek olan ve banka kredi sicili temiz olan kişiler, uygun faiz oranları ile hemen onay alırlar. Emekli olan kişiler, eğer 0.44 faizli kredi onayı alamazsa, bankadan daha düşük faizlerle de kredi kullanabilirler. Düşük faizli kredi için bankaya başvuru yapmanız gerekiyor.

PTT gişelerinden Aktifbank başvuru formunu doldurup, kimlikle başvuru yapabilirsiniz. Eğer PTT şubelerine gidecek zamanınız yoksa, PTT Aktifbank kredisine SMS atarak da başvuru yapabilirsiniz. PTT Aktifbank SMS kredi için PTT yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı da yazarak 3050 numarasına mesaj olarak gönderin. Bu şekilde atılan mesajlarda kredi sonucu hemen sizlere söylenecek ve ne kadar kredi onayı aldığınızı görebileceksiniz.

Ayrıca bankanın nkolaykredi.com.tr adresine girerek de buradaki başvuru formunu doldurup, kredi alabilirsiniz. PTT vereceği bu kredilerde Aktifbank üzerinden onay verecek ve bu bankanın kredi politikalarına göre işlem yapacak...