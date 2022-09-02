PTT, Ziraat Bankası ve Denizbank Duyurdu: Dul Yetim Maaşı Alanlar Dikkat, Bu Bankalardan Ödeme Alacaksınız!

Bankalardan kredi kullanmak isteyen müşteriler, eğer Dul yetim maaşı alıyorlarsa belirli şartlara göre kredi alabilirler. Öncelikle ihtiyaç kredisi alabileceğinizi söylemek istiyoruz. Konut kredisi ve taşıt kredilerinde genellikle limitlerin yüksek olması durumunda gelir durumunuzdan ziyade kefil bulursanız belki kredi verebilirler. Ama eğer düşük bir limitli yetim maaşı alıyorsanız kredi başvurusu yaptığınızda bankalardan çok yüksek limitler beklemeyin. Kredi onayı alabilmeniz için banka kredi politikasına uygun müşteri olmanız gerekiyor. Dul yetim maaşı alan kişilerin daha önce bir kredi kartı bile olsa kullanmış olmaları bankalar için önemlidir. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan müşteriler daha kolay kredi onayı olabilirler.

Yalnız her bankanın Dul yetim maaşı alan kişilere Kredi vereceğini söyleyemeyiz. Çünkü özellikle Dul yetim maaşları kişinin evlenmesi durumunda kesileceği için bankalar özellikle genç yaştaki dul ve yetimlere Kredi vermeyi pek istememektedirler. Bu sebepten ötürü Eğer daha önce bir kredi kartı kullandıysanız ve bu kredi kartının ödemelerini düzenli yaptıysanız kredi notunuzun yüksek olması durumunda maaşınızı vermeden bile bazı bankalardan kredi alabilirsiniz. Şimdi sizlere dul ve yetim maaşı alan kişilerin hangi bankalardan kredi alacaklarından bahsetmek istiyoruz.

PTT Aktif Bank Dul yetim olanlara kredi veriyor.

Dul ve yetim maaşları düşük limitli olduğu için her bankadan kredi alamazsınız. Bu sebeple bazı bankalar kendi bankalarından maaş almanız durumunda sizlere onay verecektir. PTT Bank da PTT üzerinden emekli maaşı alan müşterilerine Aktif Bank kredisi vermektedir. Maaşınızın 10 katına kadar Aktif Bank üzerinden kredi kullanabilirsiniz. 500 TL Dul yetim maaşı alan bir müşteri 5.000 TL 36 ay vadeli kredi kullanabilir. Bankadan ayrıca kredi kartı başvurusu da yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Dul yetim olana kredi

Kamu Bankası olan Ziraat Bankası da özellikle genç olmayan ve yaşlı olan Dul yetim maaşı alan kişilere Kredi vermektedir. Evlilik riski görmediği durumlarda ve en az maaşınızın 700 TL olması durumunda banka maaşınızın 10 katına kadar sizlere Kredi imkanı sunacaktır. Yalnız kredi alacak olan kişilerin Ziraat Bankası üzerinden maaşlarını alması Ve ya buraya maaşlarını taşıması gerekiyor. Aldığınız kredilerde sadece ihtiyaç kredisi olarak Kredi kullanabileceksiniz 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli Ziraat Bankası üzerinden Dul yetim olan kişiler kredi kullanabilirler.

Denizbank Dul yetim olana kredi

Denizbank üzerinden özellikle kredi notumuz yüksek ise bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu formunu doldurmanızı tavsiye ediyoruz. Onay almanız durumunda kimlikle en yakın banka şubesinden kredinizi kullanabilirsiniz. Eğer bu şekilde onay alamadıysanız, size en yakın DenizBank şubesine giderek maaşınızı taşıyıp maaşınızın 10 katına kadar kredi olabilirsiniz. En düşük maaşınızın 700 TL olması banka isteyecektir.