Hükümet’ten 992 TL Yardım Parası Müjdesi! Başvuranlar Paralarını Hemen Alıyor...

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara devlet desteği ödemeleri PTT üzerinden kişilerin hesaplarına yatıyor. Her yıl epey bir miktar ödeme sağlanıyor. Çoğu kişi bunu bilmese de ödemeleri almak oldukça kolay. Bu ödemeler arasında yolluk ödemesi, evde bakım aylığı, çeyiz parası, cenaze yardım parası, iş görememez ödemesi ile süt parası-doğum izni yardımı şeklinde ödemeleri almak için bazı başvuru işlemlerinin yapılması gerekiyor. Bu destekler PTT şubeleri olmak üzere, bazı banka şubelerinden de alınabiliyor.

Ödeme Sorgulama Nasıl Yapılır?

Devletten alınabilecek ama unutulan paralar, kolaylıkla e-Devlet üzerinden 'SGK sorgulama' ile yapılabiliyor. Bunun için, e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekli. Arama ekranında SGK şahıs ödemelerini arayarak ödeme sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir ve şahsa yatırılan bir para olup olmadığını kolaylıkla öğrenilebilir.

Destek Ödeme Kalemleri

l Yol Yardımı Ödemesi

l Süt Parası Ödemesi

l Kreş Yardımı Ödemesi

l Eğitim Desteği

l Doğum Parası Ödemesi

l Cenaze Yardım Ödemesi

l İş Görememezlik Ödemesi

Ptt’den Yapılan Ödemeler

PTT üzerinden evde bakım maaşı, engelli maaşı ve yaşlılık aylığı alınabilmektedir.

Evde bakım maaşı; bin 657 liradan aylık, 1.798 liraya ulaşmıştır. Engelli ve yaşlı bireylere bakmakla yükümlü olan kişilere ödenmektedir.

Engelli maaşı; @-69 oranda engeli olanların aylık aldığı ödeme 662, p ve üzeri için ise 992 lira verilmektedir.

Yaşlılık aylığı, 65 yaş üzeri için olan aylık 828 liraya çıkmıştır.

Çeyiz Desteği, Emzirme Parası

Evlilik ödeneği olarak da tanımlanan çeyiz ödemesi, evlenmek isteyen kişilere ödenmektedir. Yeni evlenecek çiftler bu ödeme ile eşya veya düğün gibi masrafların ödemesini karşılayabilmektedir.

Bankadan açılan çeyiz hesabı üzerinde 3-5 yıl arası birikim yapan ve 27 yaşından önce evlilik yapan kişilere çeyiz parası olarak devlet katkısı verilmektedir. 5 yıl içerisinde 48 bin 148 TL biriktirebilen kişiler, 12 bin 37 TL olarak en üst düzeydeki devlet katkısından faydalanabiliyor.

SGK, 'süt parası' olarak da bilinen emzirme ödeneği vermektedir. Bu paranın alınması için anne veya eş, SSK ya da Bağkur’lu olarak çalışması ve en az süre olarak 120 günlük prim ödemesi yapmalıdır. SGK il temsilcilikleri ya da sosyal güvenlik merkezlerinden konu ile ilgili bilgi alınıp başvuru yapılabilmektedir.