Nisan ayının bombası PTT'den geldi! 306,55 TL'den başlayan taksitlerle kolay kredi

61 TL'den başlayan taksitlerle 25.000 TL kolay kredi... Nisan ayının bombası PTT'den geldi! Müjdeli haber PTT’den geldi. PTT’nin hazırladığı ihtiyaç kredisi kapsamında düşük faizli nakit ödeme aynı gün içinde başvuruda bulunan vatandaşlara yapılıyor. Başvuruda bulunan herkese düşük faiz oranıyla 5 bin TL ödenecek. Kampanyaya dair tüm detaylara haberimizde yer verdik.

Başvuru Şartları Merak Ediliyor

Başvuru esnasında vatandaşlardan talep edilen tek belgenin TC kimlik numarası olduğu aktarılıyor. Kampanyanın yaş sınırı ise 80 olarak belirlendi. 80 yaşını dolduran emekli vatandaşların kampanyaya katılamayacağı belirtiliyor. 18 yaşını doldurmuş, 80 yaşına kadar tüm vatandaşlar krediye başvurularını iletebilecekler. ÜStelik kredi için kefil ya da şart aranmayacak. Aynı zamanda vatandaşlardan teminat ya da ipotek de istenmeyecek.

Başvurular şubeye gitmeden de iletilebilecek. PTT’nin düşük faizli kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar SMS ile ön başvurularını kolaylıkla iletebilecekler. Kredinin sizin için onaylanıp onaylanmayacağını öğrenebilmek adına SMS başvurunuzu iletebilirsiniz. SMS için kısa mesajda PTT boşluk TC kimlik numaranız, doğum tarihinizi yazıp 3050’ye gönderebilirsiniz. Başvuru sonucunuz dakikalar içinde size iletilecektir.

PTT İhtiyaç Kredisi Güncel Faiz Oranı Yüzde Kaç?

PTT, nakit ihtiyacını karşılamak isteyenlere sunduğu ihtiyaç kredisi paketi ile müşterilerinin yanında yer almaya devam ediyor. PTT'nin sunduğu ihtiyaç kredisi paketinde, 36 aya kadar vade seçenekleri ve 50.000 TL'ye kadar çekim imkanı sunuluyor. Kredi başvurusu için ise müşteriler, en yakın PTT iş yerlerine giderek bilgi ve belgelerini ileterek başvurularını gerçekleştirebilirler.

Kredi başvurusunun yanı sıra, müşterilerin en çok merak ettiği konulardan biri de güncel faiz oranlarıdır. PTT ihtiyaç kredisi faiz oranları, diğer bankalara göre oldukça rekabetçi bir seviyede bulunuyor. Yapılan hesaplamalara göre, 36 ay vadede 1.000 TL kredi çekmek isteyenler için aylık taksit tutarı 61,62 TL, 5.000 TL kredi çekmek isteyenler için aylık taksit tutarı 306,55 TL, 10.000 TL kredi çekmek isteyenler için aylık taksit tutarı 613,10 TL ve 50.000 TL kredi çekmek isteyenler için aylık taksit tutarı ise 3.065 TL olarak hesaplanmaktadır.

PTT'nin ihtiyaç kredisi paketi, hızlı kredi onayı ve cazip faiz oranları ile müşterilerin beklentilerini karşılamaya devam ediyor. Kredi başvuruları, PTT şubeleri aracılığıyla kolayca gerçekleştirilebilirken, müşterilerin herhangi bir teminat veya kefil göstermesi gerekmemektedir.

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenlerin, kredi ödemelerini aksatmamaları ve düzenli olarak ödemelerini gerçekleştirmeleri önemlidir. Ayrıca, ihtiyaç kredisi kullanmadan önce detaylı bir araştırma yaparak, kredi ödeme koşulları, faiz oranları ve diğer detaylar hakkında bilgi sahibi olmaları önerilmektedir.

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