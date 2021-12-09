PTT ve Özel Banka İle İşbirliği Yaptı, PTT Gişelerinden Başvuran Herkese Anında 25 Bin TL Veriliyor!

PTT üzerinden acil ihtiyacı olan vatandaşlar 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak banka üzerinden hemen işlem yapabilir ve kredi kullanabilir. PTT üzerinden yapılan son dakika kampanyası ile birlikte PTT nin anlaşmış olduğu aktif bank ile birlikte yapılacak olan işbirliği sizlere İhtiyaç Kredisi olarak geri dönecek. Bankadan ve PTT üzerinden yapılan açıklamada acil ihtiyacı olan ve Kredi notu düşük olan vatandaşlar 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

PTT uygun faiz oranları ile aktif bank kredisi veriyor

PTT üzerinden işlem yapacak olan kişiler uygun faiz oranları ile birlikte şu PTT şubelerine giderek hemen ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. PTT aktif bank ortaklığı ile acil nakit ihtiyacı için verilecek olan bu kefilsiz kredi gelir belgesi istemiyor. Size en yakın PTT şubesine giderek gişe personeli yardımı ile ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir kimliğiniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. PTT şubeleri üzerinden yapılacak olan bu kredi kampanyası aktif bank üzerinden verileceği için aktif bank'ın kendi kredi politikalarına uygun olmanız gerekmektedir.

Aktif bank özellikle Kredi notu düşük olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlem yapıyor. Aktif bank kredi notu düşük olan kişilere vermiş olduğu bu krediler de ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme imkanı sunuyor.

Yapılan kampanyada özellik ve PTT şubelerine gidecek zamanı olmayan kişiler için aktif bank sms ile başvuru alabiliyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek buradan başvurunuzu yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz.

Cep telefonunuzun mesaj kısmından PTT yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderin. Beş dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutarı ne kadar olduğu hakkında mesajı göreceksiniz.

Emekliye 80.000 TL

PTT üzerinden emekli maaşı alan kişiler ise 80 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız ihtiyaç kredisi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilir 36 ay vadeye kadar hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.