Denizbank, QNB Finansbank ve Ziraat Bankası Başvuran Herkese Anında 10 Bin TL Ödeme Vermeye Başladı!

Para ihtiyacı olan kişiler bankalar üzerinden başvuru yaparak hemen 10.000 TL ödeme alabiliyor. İhtiyaç Kredisi olarak verilecek 10.000 TL kredi kampanyasını başlatan Denizbank Finansbank ve Ziraat Bankası 36 ay vadeye kadar bu kredileri kullandıracak.

Bankalar üzerinden resmi internet sitesi aracılığı ile yapılan duyuru sonrasında Ziraat Bankası Finansbank ve Denizbank Kampanya hakkında nasıl başvuru yapılabilecek bunun hakkında bilgileri de verdi. Son zamanlarda yapmış oldukları kampanyalar ile ön plana çıkan bu iş banka 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verecek olan müşterilerine hızlı bir şekilde sonuç verecek.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi: ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar belirtilen şartlara uygun olması durumunda 100.000 TL'ye kadar bu banka üzerinden kredi kullanabiliyor. Düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanya ile birlikte 36 ay vadeye kadar 10.000 TL ödeme mobil uygulama üzerinden yapıyor. Banka hesabı olan kişiler mobil uygulamasına girerek buradan hızlı bir şekilde başvurusunu gerçekleştirebilir ve kredi kullanabilir. Ziraat Bankası şubelerinden ve müşteri hizmetleri numarası aracılığı ile de kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.

Finansbank ihtiyaç kredisi: Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız t.c. kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. Finansbank düşük faiz oranları ile 10 bin TL'ye kadar gelir belgesiz ve masrafsız kredi seçenekleri sunuyor. Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunu tüm banka şubelerinden tüm banka ATM'lerinden internet bankacılığından mobil uygulama üzerinden ve telefon bankacılığını kullanarak işlem yapabilirsiniz.

Denizbank ihtiyaç kredisi: Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın sms kredi servisine başvuru yapabilir veya mobil uygulama üzerinden İstediğiniz zaman işlem yaparak onay alabilirsiniz. DenizBank SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına gönderin. Kredi tutarını sizlere SMS ile bildirilecektir. Denizbank banka müşterisi olan kişiler ise DenizBank'ın mobil uygulamasını kullanarak 10.000 TL 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Banka güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız en yakın banka şubesine gidebilir veya bankaların resmi internet sitesine girerek buradan işlem yapabilirsiniz.