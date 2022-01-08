PTT ve Kamu Bankalarından Duyuru, Çocuk Başına Ödeme Yapılacak! Okul ve Kırtasiye İhtiyaçları Artık Sorun Olmaktan Çıkıyor…

Okul ve kırtasiye masrafları artık sorun olmaktan çıkıyor. PTT ve Kamu Bankaları çocuk başına ödeme başlattı. Konu ile ilgili detayları sizler için paylaşıyoruz…

Kamudan yeni bir ödeme haberi basına yansıtıldı. Her çocuk için 1 250 TL ve üzerinde ödemeler yapılacak. Bu ödemeler kamu kurumları tarafından gerçekleştirilecek. Bu ödemeler ile ailelerin okul ve kırtasiye masrafları sorun olmaktan çıkıyor. Okulların açılması ile ortaya çıkan masraflar birçok aileyi ekonomik yönden zorlamakta. Zor anlarda devlet her zaman vatandaşının yanında olduğunu göstermek adına ihtiyaç sahibi kişilere ödeme gerçekleştiriyor.

Zor durumda olan ailelerin kırtasiye ve okul masrafların karşılamak için 1 250 TL ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’ndan geldi. Çocuk başına 1 250 TL ödeme yapılacağı basına açıklandı. Maddi yönden durumu olmayan ailelere bu yardım yapılacak. Yardımdan faydalanmak isteyenlerin başvuru yapması gerekiyor.

Okul İhtiyaçları için Kamu Bankalarından Ödeme

Bakanlıktan gelen açıklamada her çocuk için 1 250 TL ödeme yapılacak. Yapılan ödemeler okul ihtiyaçları için geçerli olacak. Şu ana kadar bu kalemde 170 milyon TL ödenek hazırlandı. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Başvuru yapan ve onay alan tüm herkese bu ödemeler yapılıyor. İhtiyaç sahibi tüm aileler PTT ve kamu bankalarından ödemeleri alabilecek. Sizlerde bu yardımlardan faydalanmak istiyorsanız gerekli belgeleri temin ederek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunun ardından onay alındığında okul ve kırtasiye ile ilgili tüm masraflarınızı karşılayabilirisiniz.

Başvurusu Nasıl Gerçekleştirilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan ödemeler için, başvuru yapmak isteyen aileler bağlı bulundukları il ya da ilçedeki Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine veya Sosyal Yardımlaşma Müdürlüklerine başvurularını gerçekleştirebilirler. Yapılacak başvuruda bazı belgeler sizden istenebilir. İstenecek olan belgeler; dilekçe, TC kimlik kartı ve sağlık raporudur. Bu evrakları tamamlayan kişiler yapılacak olan destekten faydalanabilirler. Ayrıca okula giden öğrenciler için diğer masraflarını karşılamak adın her ay sosyal yardım da alma imkânı da mevcut.