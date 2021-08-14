PTT ve Aktifbank Anlaşması Sonrasında, Kredi Notu Düşük Olanlara 40.000 TL Ödenecek, Emekli ve Çalışanlara Müjde

Son dakika kampanyası...PTT ve Aktifbank birleşti ve kredi almak isteyenlere yeni bir kredi kampanyası başlattı. Uygun faiz oranları ile verilecek bu kredilerde, şartlara uygun olan kişiler, hemen kredilerini hesaplarına atabilecekler. PTT ve Aktifbank müşterisi olanlar daha avantajlı krediler kullanacak. Özellikle banka yaptığı duyuru sonrasında, kredilerin asıl kredi notu düşük olan kişilere verileceği açıklandı. PTT ve Aktifbank üzerinden kredi alacak kişiler, diğer bankalarda onay alamıyorsa, maalesef kredi kullanamayacaklardır. PTT ve Aktifbank üzerinden işlem yapacak olan kişiler, belirli şartlara göre kredi alacak. Başvuru şartları şu şekilde...

Aktifbank Kredi Şartları Nedir?

Aktifbank üzerinden kredi alacak kişiler, bazı şartlara uygun olması şartı var. Bankadan kredi alacak kişiler, özellikle internet bankacılığını kullanıyorsa, hemen anında onay alabilecek. Kredi alacak kişinin bankadan icralık durumu olmaması gerekiyor. Kredi notunuz düşük ama bankalarda da bir sıkıntınız yoksa, Aktifbank kredi onayı verecek. Emekli olan kişiler içinde ayrıca bir kampanya duyurusu yapıldı. Emekli olan kişiler, emekli maaşlarını Aktifbank'a taşıyarak kredi başvurusunda bulunabilirler. Emekli maaşınızı PTT'den alıyorsanız, Aktifbank üzerinden kredi kullanabileceksiniz. PTT emekli kredisi olarak geçen bu kredilerde, 80000 TL'ye kadar onay veriliyor. Özellikle kredi notunuz düşük olsa bile onay alabiliyorsunuz.

Aktifbank 40.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aktifbank üzerinden kredi başvurusu yapacağınız zaman banka sizlere SMS ve internet üzerinden kolay başvuru imkanı sunacaktır. 40.000 TL'ye kadar kredi alacak kişiler, belirli şartlara uygunsa SMS atabilir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girebilir ve buradan mesaj atarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Kredi TC KİMLİK yazarak 3050 numarasına mesaj atabilirler. Ayrıca bankanın n-kolay kredi kampanyasına katılarak da kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Kredi kullanmak için banka şartlarına uygunsanız hemen olumlu sonuç alırsınız.