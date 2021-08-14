Kahramanmaraş'ta Uçak Düştü! 8 Kişi Yaşamını Yitirdi

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınını söndürmek kadına havadan müdahalede bulunan yangın söndürme uçağının düştüğü bilgisine ulaşıldı ve yetkililer enkaza ulaşıldığını ifade etti. Açıklama, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı ve 3'ü Türk, 5’i Rus toplamda 8 personelden kurtulan olmadığı belirtildi.

Be-200 uçağının Adana yakınlarında bulunduğu sırada iniş yaptığı zaman düştüğünü bilgisine ulaşıldı ve bir ekibin kazayı araştırmak üzere bölge üzerine gönderildiği söylenildi. Milli Savunma Bakanlığı ise konu hakkında Konya'dan bir uçak ile İncirlik'ten bir helikopterin yapılan arama kurtarma çalışmalarına destek olmak adına bölgede görevlendirildiğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının Kahramanmaraş'ta düşmesi ülke genelinde üzüntüyle karşılandı. Yangın söndürme uçağının Rusya'dan kiralandığı ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanıldığı biliniyordu.

Türk Hava Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta iniş yapacağı sırada düşen Rus yangın uçağı hakkında detaylı bilgilere ulaşıldı. Uçağa ilişkin adli ve teknik incelemenin devam ettiği bilgisi öğrenilirken incelemelerin tamamlanması sonrasında elde edilen sonuçların vatandaşa bildirileceği de söylenildi.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada ise kurumdan yangın söndürme çalışmalarına katılmak adına Adana'dan havalanan ve Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağı hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılmakta olan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'ta bulunan orman yangınına müdahale yapıldığı sırada irtibat kesildiği ifade edildi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaptığı açıklamada gün içerisinde ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucunda yangın çıktığını hatırlattı. Uçağın düşmesi ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise bölgeye gerekli tüm ekiplerin intikal ettiği ve olay yerinde araştırmaların devam ettiği bilgisini paylaştı. Yangınlara müdahale etmekte olan yangın söndürme uçağının düştüğü bilgisini aldıklarını söyledi ve düşen uçakta bulunan Türk ve Rus mürettebatın hayatını kaybettiği bilgisi de vatandaş ile paylaşıldı.