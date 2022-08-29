PTT ve 2 Bankadan "Emekliye Müjdeli Haber" Maaşlarının 35 Katı Ödeme Verilecek: 10 Gün İçinde Başvuru Yapın

Emekli maaşınızı 35 katına kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız maaşınızı bankaya taşımanız durumunda vereceğimiz bankalar üzerinden kredi kullanabilirsiniz. 200 bin TL'ye kadar emekli kredisi bankalar tarafından veriliyor. Sizlerde bu Kredi limitleri üzerinde maaşınıza göre kredi kullanabiliyorsunuz. 3000 TL maaş alan bir emekli 99 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. 36 ay vadeye kadar yapacağınız bu kredi başvurularında ayrıca bankalardan diğer kredi ve kredi kartı borçları da kapatarak hızlı bir şekilde onay olabilirsiniz.

Anadolubank Maaşın 35 katına kadar kredi başvurusu

Anadolubank maaşınızın 35 katına kadar kredi kampanyası başlattı. Sizlerde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız Anadolu banka maaşınızı taşıyarak 35 katına kadar kredi kullanabilirsiniz. Emekli kredisi olarak kredi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine gitmeniz yeterli. Kredi sonucu uygun olan kişilerde bu kredileri hızlı bir şekilde bankalardan kullanabiliyor. Anadolu bank maaşınızın 35 katına kadar kredi kullanmak istiyorsanız kredi notunuzun en az 1000 ve üzerinde olması gerekmektedir. 36 ay vadeli alacağınız bu krediler de ilk taksit ödemesini istiyorsanız 3 ay ertelemeli de yapabiliyorsunuz. Daha yüksek limitler de kredi kullanmak istiyorsanız bankaya ipotek verecek ve ipotek karşılığı kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Akbank emekliye maaşının 35 katına kadar ihtiyaç kredisi başvurusu

Emekli kredisi kullanmak isteyen müşteriler ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa maaşlarının 33 katına kadar hızlı bir şekilde onay alabiliyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme de yapabilmektedir. 100.000 TL üzerinde bir kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgenizi vermeniz yeterli olacaktır. Ayrıca bankaya ipotek vererek yüksek limitli emekli kredisi ile kullanabilirsini. Kullandığınız emekli kredilerinde banka diğer bankadaki olan borçlarınızı da kapatarak hızlı bir şekilde sizlere kredi onayı sağlayacaktır. Akbank emekli kredisi 36 ay vadeye kadar ve en yüksek limit olarak 150 bin TL'ye kadar verilmektedir.

PTT emekli kredisi başvurusu

PTT üzerinden emekli maaşı alan müşteriler Aktif Bank üzerinden 35 katına kadar kredi kullanabiliyor. Maaşlarına göre verilecek olan bu kredileri başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın PTT şubesine giderek işlem yapabilirsiniz. Özellikle emekli olan kişilerin emekli maaşları düşük olsa bile bu banka üzerinden kredi kullanacağını söylemek istiyoruz. PTT emekli kredisi başvurusu yapacak olan kişiler ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme de yapabilmektedir. PTT şubesinden eğer emekli maaşı almıyorsanız emekli maaşınızı bu bankaya taşıdıktan sonra kredi başvurunuzu ilk maaşınızı aldığınızda yapabilirsiniz. Maaş taşıma işlemleri sonrasında kredi başvurusu yapamazsınız. PTT şubelerine gittiğiniz zaman sizlere gişe personeli yardımcı olacaktır.