18 bin 400 TL ödeme: Emekli maaşı alanlara verilecek...

18.400 TL nakit ödeme alacak olan emekliler için başlatılan kampanyada nakit kredi kullanacak olan tüm emeklilere Ziraat Bankası ve Akbank tarafından ödeme verileceği duyuruldu. 36 ay vadeli Kredi kullanacak olan kişiler hem kamu bankaları üzerinden hem de özel bankalar üzerinden başvuruları da gerçekleştirerek diledikleri zaman ödemeler alabilecekler ve ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası ve Akbank üzerinden kredi almak istiyorsanız 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak işlemlerinizi hemen gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen kişilerin ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak Kredi imkânından faydalanacakları bir haber yayınlandı.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek kullanabileceğiniz düşük limitli kredi kampanyasında daha önce Kredi kullanan ve düzenli ödemeler yapan kişiler Ziraat mobil uygulaması üzerinden başvuru gerçekleştirebilmektedir. Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için gerçekleştirilen emekli kredileri yüksek limitli olarak veriliyor ve düzenli ödeyen vatandaşlara daha sonra kamu Bankası Ziraat Bankası üzerinden daha düşük faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Akbank kendi Bankası'ndan emekli maaşı alan vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu yeni kampanyada Akbank müşterisi olup Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı. Akbank yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olarak işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz ve kredi ödemesi alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak dilediğiniz zaman sizlere hızlı bir şekilde ödeme verecek ve bu kredileri de başvuru şartlarına uygun olarak hesaplarınıza yatıracaklar. Akbank müşterisi olan vatandaşlar Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi kullanabilmektedir.