PTT üzerinden Emekliler İçin Borç Kapatma Kredisi Veriliyor! Aktif Bank tarafından yapılan son açıklama ile birlikte emekliler adına PTT aracılığı ile borç kapatma kredisi verileceği kaydedildi. PTT üzerinden alan ya da daha sonrasında PTT’den maaşlarını alacak olan emekli vatandaşlar için kampanyadan yararlanabilmesi mümkündür.

Aktif Bank resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama sonrasında emeklilerin gözleri bu kampanyaya çevrildi. PTT müşterisi olan ya da PTT’ye maaşlarını taşıyacak emekliler için 36 ay vade üzerinden borç kapatma kredisi verileceği belirtildi. 100 bin TL tutarına kadar sunulacak olan krediden emeklilerin rahat bir nefes alması ön görülüyor. Borç kapatmak isteyen emekliler için başvurular şuanda alınmaya başladı.

Bankalara karşı borç yükünden kurtulmak isteyen emekliler için düşük faiz oranıyla kredi kullanma imkanı sunuluyor. PTT tarafından düzenlenen yepyeni bir kampanya ile birlikte Aktif Bank ile ortak bir çalışma yürütülüyor. Tüm borçları kapatabilecek kadar limiti yüksek olan krediden uzun vadeli ödeme avantajlarından da faydalanabilirsiniz. Kredi sicilinin bozulmasına engel olacak şekilde tek bir çatı altında borçların toplanması adına bu kampanya düzenlendi. PTT borç kapatma kredisine sizlerde başvurularınızı yapabilirsiniz.

PTT Borç Kapatma Kredisi Nedir?

Son dönemlerde yaşanan ekonomik dar boğazdan çıkmak isteyen emeklileri düşünen PTT borç kapatma kredisi ile destek veriyor. Artık tüm bankalara olan borçlarınızı tek bir hesap üzerine toplayarak daha geniş vadede ödeme şansına sahip olabileceksiniz. PTT tarafından borç kapatma kredisi limiti 100 bin TL olarak belirlendi. Bu kampanyadan yararlanamayan emekli olmayan vatandaşlar için ise ihtiyaç kredisi kampanyaları düzenlenmeye devam ettiği de belirtildi.

Emekli maaşlarını PTT üzerinden alan ya da almayı taahhüt edecek olan vatandaşlar için kredi kullanma hakkı tanınmaktadır. Üstelik düşük faiz oranı ile 100 bin TL tutarına kadar sahip olabiliyorsunuz. Burada yapılması gereken tek işlem eğer emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız direkt olarak şubeye kredi kullanacağınızı bildirmektir. Daha sonrasında işlemler yerine getirilmesi için şube personeli tarafından yönlendirileceksiniz. Kısa süre içerisinde onay alan kredileriniz diğer bankalarınızdaki borçlarınızın kapatılmasına yönelik sonuç alacaktır.