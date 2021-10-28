Garanti BBVA, Kredi Notu Olmayanlar İçin Hoş Geldin Kredisi Veriyor! Limitler de Yükseldi!

Garanti Bankası, hem çalışanların hem de emeklilerin en çok tercih ettiği özel bankalar arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Özellikle son dönemlerde ekonomik olarak sıkıntı yaşayan ya da belirli nedenlerden dolayı kredi kullanmak isteyen kişilerin uygun faiz oranları ve uygun vade seçenekleri ile tercih ettiği bankalar arasında olan Garanti BBVA, son dakika gelişmesi paylaştı. Bu gelişmeye göre kredi notu ile ilgili olarak kredi detayları paylaşıldı.

Dünyada etkisi hala devam ettiren koronavirüs pandemisi, ekonomik olarak birçok vatandaşı, çalışanı ve işletme sahibini olumsuz şekilde etkilemiştir. Bu durumda işten çıkarılma, küçülme ya da ücretsiz izin gibi gelir kaybına neden olacak durumlar yaşanmıştır. Bu gibi durumlardan kaynaklı olarak kişiler, zorunlu ihtiyaçlarını gidermek ve ödemelerini yapmak için ihtiyaç kredisi seçeneklerine başvurmuş ya da kredi kartı kullanımını artırmıştır.

Ödemelerinde gecikme olanlar, kredi ödeyemeyenler ya da kredi taksitlerini ödemede zorlananların kredi puanı düşmektedir. Kredi puanı düştüğünde ise bankalar kredi kartı ya da kredi kullanma taleplerini onaylamamaktadır. Bu nedenle ödemeler dengesi bozulmakta, alternatif yöntemler için insanlar devletten ya da özel bankalardan açıklama beklemektedir.

Garanti BBVA, Yılın En Dikkat Çeken Kredisini Duyurdu!

Garanti Bankası, son dönemlerde ilan ettiği ve yenileme yaptığı kredi ürün ve paketlerinde bir yeniliğe daha gitti. Normalde herhangi bir banka, kredi çekmek isteyenlerin önce kredi notuna bakmaktadır. Bu sayede kredinin ödenip ödenmeyeceğine dair bir fikir oluşur. Kredi notu belirli bir seviyenin altında olanlara kredi puanı düşük olduğu için onay verilmez. Bu nedenle de borçlanma araçlarından faydalanılamaz. Ancak Garanti BBVA bu konuda son bir duyuru yaparak bu işlemleri değiştirdi. Buna göre kredi puanı düşük olanlara da 100 Bin TL’ye varan bir kredi imkanı sundu.

Garanti Bankası’nın sunduğu bu avantajdan faydalanmak için en yakın banka şubesine gidebilir ya da internet bankacılığından işlemleri yapmak ve başvurmak için adım atabilirsiniz. Kredi risk durumu e-devlet üzerinden öğrenilebileceği gibi banka şubelerinden de ne kadar tutarda krediden faydalanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Başvurular hem internet hem de banka şubelerinden kabul edilmektedir.